Anh lo ngại về sức hút đầu tư khi điều chỉnh chính sách thuế

Đồng bảng Anh. (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, khoảng 6.000 chủ doanh nghiệp tăng trưởng nhanh đã rời Vương quốc Anh trong hai năm qua, trong bối cảnh nước này điều chỉnh chính sách thuế và đối mặt nhiều thách thức kinh tế.

Báo cáo của công ty quản lý tài sản Rathbones công bố sau khi phân tích dữ liệu đăng ký doanh nghiệp từ tháng 1/2024 đến đầu năm 2026 cho thấy phần lớn doanh nhân rời Anh hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Điểm đến phổ biến nhất là Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), tiếp theo là Tây Ban Nha và Mỹ.

Trong cùng giai đoạn trên, có 3.182 chủ doanh nghiệp chuyển đến Anh, song số rời đi cao hơn, khiến nước này ghi nhận mức rời đi ròng 2.758 người.

Riêng năm ngoái, Anh chứng kiến dòng chảy ròng 16.500 triệu phú ra nước ngoài, tương đương 91,8 tỷ USD tài sản có thể đầu tư. Trái lại, Mỹ và UAE ghi nhận dòng vốn và người giàu chuyển đến gia tăng.

Làn sóng dịch chuyển diễn ra sau khi Anh triển khai một loạt điều chỉnh thuế, bao gồm: siết ưu đãi thuế thừa kế đối với doanh nghiệp gia đình, tăng thuế lãi vốn và bãi bỏ cơ chế ưu đãi dành cho người cư trú không thường xuyên. Những thay đổi này được cho là làm gia tăng gánh nặng tài chính đối với giới chủ doanh nghiệp và cá nhân giàu có.

Bà Michelle White-phụ trách mảng khách hàng cá nhân cao cấp tại Rathbones nhận định xu hướng dịch chuyển đang ngày càng rõ rệt, đặc biệt trong nhóm doanh nhân trẻ. Theo bà, nhiều người cân nhắc chuyển ra nước ngoài để tìm môi trường thuế thuận lợi hơn, cơ hội đầu tư rộng mở hơn và triển vọng tăng trưởng dài hạn tích cực hơn.

Bên cạnh yếu tố thuế, môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế được đánh giá là yếu tố quan trọng. Ông Ali Janoudi-đại diện tập đoàn Lombard Odier cho rằng Dubai và một số trung tâm tài chính mới nổi đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với London trong thu hút doanh nhân toàn cầu.

Ngoài lợi thế về thuế, các địa điểm này còn được đánh giá cao nhờ môi trường chính trị ổn định, quy định minh bạch và chất lượng sống tốt.

Trong khi đó, ông David Little-chuyên gia hoạch định tài chính của Evelyn Partners cho rằng kinh tế Anh vẫn đang chịu tác động kéo dài sau đại dịch Covid-19. Tăng trưởng chậm, đầu tư suy yếu và năng suất cải thiện hạn chế đã ảnh hưởng tới niềm tin kinh doanh. Thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt, giúp giảm áp lực tiền lương nhưng cũng phản ánh nhịp độ kinh tế kém sôi động.

Dù xu hướng dịch chuyển gia tăng, nhưng không phải doanh nhân nào cũng có thể nhanh chóng rời Anh. Ông Nick Ritchie của RBC Wealth Management cho biết nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng do liên quan đến việc học của con, mạng lưới xã hội và chi phí giao dịch bất động sản. Những doanh nhân trẻ, ít ràng buộc và điều hành mô hình kinh doanh tinh gọn thường linh hoạt hơn trong việc thay đổi địa điểm hoạt động.

Giới phân tích cho rằng xu hướng doanh nhân và người giàu rời đi là chỉ báo quan trọng về mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn và nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt, Anh có thể phải tiếp tục điều chỉnh chính sách để duy trì vai trò trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Diễn biến này cũng phản ánh xu hướng dịch chuyển tài sản và nguồn nhân lực trình độ cao ngày càng mang tính toàn cầu, buộc các nền kinh tế lớn phải nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh để giữ chân khu vực tư nhân.

