Quy hoạch phân khu các phường: Định hình không gian phát triển mới

Lập quy hoạch phân khu đối với phường Phong Dinh nhằm tạo không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thuận lợi

Sau khi sáp nhập, các phường Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú và Phong Quảng hiện nay đang đứng trước các cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ mở rộng địa giới hành chính và có điều kiện tổng hợp các nguồn lực. Tuy nhiên, các địa phương này cũng đối diện với bài toán khó về đồng bộ hạ tầng, nguồn lực tài chính, quản lý đất đai, xây dựng. Nếu không có chiến lược quy hoạch và cơ chế huy động nguồn lực hợp lý, rất dễ dẫn đến đô thị hóa nửa vời, phát triển thiếu bền vững.

Phường Phong Điền được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của các phường, xã Phong Thu, Phong Mỹ và Phong Xuân. Sau sắp xếp, phường Phong Điền có diện tích tự nhiên là 592,48km2, quy mô dân số là 22.356 người. Với vị thế trung tâm hành chính - chính trị huyện lỵ Phong Điền trước đây, phường Phong Điền hiện nay đã có hạ tầng cơ bản đầy đủ, là hạt nhân cho sự phát triển đô thị. Sau khi sáp nhập, phường có diện tích lớn hơn, dễ dàng bố trí không gian cho các khu chức năng như dân cư mới, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cây xanh. Đồng thời, khi lên phường, địa phương được hưởng cơ chế quản lý đô thị, tiếp cận các chương trình hỗ trợ của thành phố, dễ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án bất động sản, dịch vụ, hạ tầng.

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, đối với lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, trước đây, khu vực phường Phong Điền đã được lập các quy hoạch: Quy hoạch phân khu phường Phong Thu, quy hoạch chung xã Phong Mỹ, quy hoạch chung xã Phong Xuân. Các quy hoạch này đã tuân thủ theo quy hoạch chung đô thị Phong Điền và quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), tuy nhiên sau khi sáp nhập các phường, xã và hoạt động theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, một số nội dung không còn phù hợp như tính chất và quy mô đô thị, định hướng phát triển không gian đô thị; các trụ sở, cơ quan dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp cần được rà soát, đề xuất quy hoạch để phù hợp với các chức năng mới nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân.

Từ nhu cầu thực tiễn đó, mới đây, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 72, ngày 8/9/2025 về lập quy hoạch phân khu các phường: Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú và Phong Quảng và giao UBND thành phố tổ chức phê duyệt theo quy định.

Tạo điều kiện thu hút đầu tư

Ông Hồ Đôn cho rằng, việc lập quy hoạch phân khu phường Phong Điền có ý nghĩa rất quan trọng đối với địa phương. Theo đó, về kinh tế, quy hoạch phân khu sẽ định hướng sử dụng đất rõ ràng giúp thu hút đầu tư, đặc biệt là bất động sản, thương mại - dịch vụ, công nghiệp sạch; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển hạ tầng. Khi hạ tầng được quy hoạch đồng bộ sẽ giảm chi phí xã hội, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, sẽ kích thích thị trường đất đai, giá trị đất tăng khi có quy hoạch rõ ràng, nhất là ở các khu vực phát triển mới.

Về xã hội, sẽ cải thiện điều kiện sống, đảm bảo người dân tiếp cận thuận lợi dịch vụ công. Tăng tính minh bạch, niềm tin của người dân bởi khi người dân thấy được quy hoạch rõ ràng, họ có thể yên tâm đầu tư, ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, quy hoạch phân khu góp phần tạo việc làm mới, xây dựng bộ mặt đô thị văn minh, hấp dẫn du lịch; triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn để phát triển du lịch.

Ông Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh cho hay, để phát triển đô thị, địa phương xác định bám các trục giao thông chính nhưng do còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên phường đang rà soát lại để có hướng phát triển hợp lý. Trong đó, khó khăn, vướng mắc nhất hiện nay là việc quản lý đất đai khá phức tạp, do sau sáp nhập các vùng ven có nhiều đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần nhiều thời gian, thủ tục. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên thông giữa các khu vực chưa đồng bộ.

Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính hạn chế nhưng nhu cầu đầu tư hạ tầng lớn, ngân sách phường và hỗ trợ từ thành phố không đủ để đầu tư đồng loạt và khó huy động xã hội hóa ở khu vực thu nhập còn thấp. Do vậy, quy hoạch phân khu phường Phong Dinh sẽ tạo lợi thế để hình thành các cụm kinh tế theo thế mạnh của địa phương, từ đó hỗ trợ cơ cấu lại nền kinh tế, định hướng chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp địa phương phát triển. Khi quy hoạch rõ ràng sẽ giúp các doanh nghiệp xây dựng, dịch vụ, thương mại có định hướng kinh doanh dài hạn.

Theo UBND thành phố, qua xem xét, các phường mới được thành lập (trên cơ sở thị xã Phong Điền cũ) có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực đô thị phía bắc thành phố phát triển. Tuy nhiên, định hướng phát triển đô thị đối với các phường này chưa được cập nhật trong quy hoạch tỉnh trước đây (nay là thành phố) và quy hoạch đô thị đã phê duyệt. Do đó, việc lập quy hoạch phân khu đối với các phường Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú và Phong Quảng để khớp nối đồng bộ các quy hoạch của khu vực, đồng thời để tổ chức quản lý phục vụ kêu gọi đầu tư là cần thiết.