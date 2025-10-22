Đẩy nhanh tiến độ dự án sửa chữa nền, mặt đường trên tuyến Quốc lộ 49

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì buổi làm việc

Dự án sửa chữa nền, mặt đường và công trình đoạn Km89+754 ÷ Km101 + 300/QL.49, được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 99 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án năm 2023 - 2024 theo kế hoạch vốn được giao và đã điều chỉnh dự án sang năm 2023 - 2025.

Theo báo cáo của đại diện chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án 4, đến nay mặt bằng có thể triển khai thi công là 3,49Km/11,26Km; còn 7,77Km bị vướng giải phóng mặt bằng. Hiện nhà thầu đang triển khai thi công 11 mũi gồm thi công đào nền, thi công cống, thi công tường chắn, thi công gia cố mái taluy, thi công đúc cấu kiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhận định, hiện, tiến độ thi công của Dự án còn chậm do gặp nhiều khó khăn trong vướng mắc mặt bằng, vì vậy các đơn vị, địa phương cần tập trung để đẩy nhanh công tác này. Khẩn trương hoàn thành việc đo đạc, kiểm kê, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đảm bảo chính xác, đúng quy định; áp giá đền bù công khai, minh bạch, sát với thực tế, tạo sự đồng thuận của người dân.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cộng đồng hiểu rõ chủ trương, lợi ích của dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn; kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh, không để tồn đọng kéo dài.

Công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ, công khai và minh bạch, góp phần sớm hoàn thành tuyến đường, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông và phục vụ người dân.

Liên quan đến một số nội dung vướng mắc do cột điện, đất rừng trong quá trình thi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đề nghị các đơn vị liên quan và đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ hơn để đẩy nhanh tiến độ.