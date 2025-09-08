Xây dựng trường nội trú cho học sinh vùng cao A Lưới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các sở, ban, ngành kiểm tra thực địa để triển khai dự án tại cơ sở

Đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng 5 trường nội trú

UBND TP. Huế vừa triển khai hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) xã A Lưới 3 và A Lưới 4. Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã A Lưới 3 xây dựng mới một trường trung tâm tại xã và nâng cấp, cải tạo hai điểm trường hiện có là Trường Tiểu học Hồng Thái và Trường Tiểu học Hồng Thượng. Sau khi hoàn thành, dự án phục vụ cho 1.527 học sinh (dự kiến 160 học sinh nội trú) với các khối chức năng đảm bảo cơ sở vật chất mức độ II theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và chỉ đạo của Chính phủ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 232 tỷ đồng.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã A Lưới 4 cũng có quy mô xây dựng mới một trường trung tâm và nâng cấp, cải tạo hai cơ sở lẻ của điểm Trường TH&THCS A Roàng hiện có. Dự án phục vụ cho 1.842 học sinh (dự kiến có 200 học sinh nội trú). Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 278 tỷ đồng.

Triển khai Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã A Lưới 4

Các dự án đầu tư xây dựng trường mới được triển khai đồng bộ, từ khối hiệu bộ, khu học tập, nhà ăn - bếp, khu nội trú, nhà đa năng, sân thể thao đến nhà công vụ cho giáo viên, cùng trang thiết bị dạy học và sinh hoạt. Các điểm trường nâng cấp, cải tạo cũng được bổ sung khối hành chính - quản trị, phòng học bộ môn, thư viện, bếp ăn, sân đường nội bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Trong năm 2025, UBND thành phố cũng sẽ triển khai các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS ở các xã A Lưới 1, 2, 5. Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các trường học trên địa bàn 5 xã A Lưới khoảng 1.200 tỷ đồng. Dự kiến, các dự án tại hai xã A Lưới 3 và 4 sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Ba dự án còn lại tại các xã A Lưới 1, 2, 5 dự kiến hoàn thành trước ngày 30/7/2027. Sau khi hoàn thành, mỗi trường sẽ có cơ sở vật chất đồng bộ, gồm khu hành chính, học tập, sinh hoạt, thể thao, trải nghiệm… bảo đảm an toàn, thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất của học sinh.

Nâng bước học sinh vùng biên

Xây dựng trường học cho các xã biên giới là chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 81-TB/TW về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho 248 xã biên giới đất liền. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

TP. Huế là một trong 22 địa phương trên cả nước có xã biên giới đất liền được đăng ký đầu tư xây dựng 5 dự án trường học cho 5 xã biên giới. Ngay sau khi có Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, UBND TP. Huế đã chủ động, khẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; tổ chức rà soát quy hoạch, tìm kiếm và xác định địa điểm, chuẩn bị mặt bằng với diện tích phù hợp, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật có liên quan xây dựng các trường. Trên cơ sở đó đã xác định được danh mục, nhu cầu, quy mô, nội dung, phương án đầu tư xây dựng trường và chuẩn bị các thủ tục đầu tư cần thiết để đăng ký với Trung ương.

Theo UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình, các dự án phục vụ cho dạy và học, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh TH&THCS, nhằm phổ cập giáo dục, nâng cao tỷ lệ đến trường của con em trong độ tuổi trên địa bàn các xã biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đầu tư này còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, học sinh tại vùng biên cương của Tổ quốc.

Hiện các xã A Lưới có 37 điểm trường TH, THCS với 338 lớp, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập ở mức tối thiểu nhưng vẫn thiếu 46 phòng học THCS và phòng học bộ môn. Riêng xã A Lưới 5, mỗi khi học cả ngày, nhiều học sinh nhà cách xa trường phải đem cơm đi học. Chủ trương xây dựng trường nội trú vùng biên giới đáp ứng sự mong mỏi của người dân, giáo viên và học sinh.

Thầy giáo Phan Phước Thái, Hiệu trưởng Trường TH&THCS A Roàng bày tỏ: Dự án đầu tư sẽ tạo ra sự chuyển biến lớn, tạo điều kiện cho con em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số được học đầy đủ tiện nghi, phát triển toàn diện bản thân. Các em có môi trường học tập tốt hơn, chắc chắn chất lượng sẽ được nâng lên. Đối với Trường TH&THCS A Roàng, sau khi được đầu tư nâng cấp, cải tạo, trường sẽ thực hiện dạy học 2 buổi/ngày 100% và tổ chức bán trú cho học sinh.