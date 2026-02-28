  • Huế ngày nay Online
Giữ vững chủ quyền biên giới, tạo nền tảng ổn định để thành phố phát triển bền vững

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đến thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế

Tham dự buổi thăm, chúc mừng còn có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân.

Tiếp đoàn có Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Chỉ huy. Báo cáo với Bí thư Thành ủy, lãnh đạo đơn vị cho biết, Ngày Biên phòng toàn dân năm nay được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới, vùng biển. Qua đó tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền thành phố đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng thành phố đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai bảo đảm an ninh, an toàn tại 178 điểm bầu cử trên địa bàn, nhất là các khu vực biên giới, ven biển, địa bàn trọng điểm. Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, lực lượng tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, củng cố khối đại đoàn kết quân - dân nơi biên giới.

Phát biểu tại buổi thăm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực; các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, tuyến biên giới phức tạp, khó lường, lực lượng Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của thành phố về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động trong mọi tình huống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi thăm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế

Thấm nhuần và phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng thành phố phải luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh quan điểm: Lấy sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng cho phát triển; đồng thời, chính sự phát triển bền vững của thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tăng thêm nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là khi thành phố đang triển khai nhiều chương trình, dự án trọng điểm, Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương, giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu, khu vực biên giới; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố; tin tưởng lực lượng sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế.

