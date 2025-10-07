Có nhà cách xa địa điểm làm việc ngoài 20km được mua nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội ở Khu phức hợp Thủy Vân 2, khu B đô thị mới An Vân Dương

UBND thành phố vừa có quyết định quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trường hợp đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được mua, thuê mua NOXH trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NOXH.

Cụ thể, nhà ở thuộc sở hữu của mình nằm ngoài phạm vi bán kính 20km tính từ địa điểm làm việc và ngoài phạm vi bán kính 10km tính từ dự án NOXH. Khoảng cách từ dự án NOXH đến địa điểm làm việc phải ngắn hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Dự án NOXH được chọn không thuộc cùng một đơn vị hành chính cấp xã (sau sáp nhập) với nhà ở thuộc sở hữu của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH. Vị trí nhà ở, địa điểm làm việc, NOXH được xác định khoảng cách dựa trên tuyến đường ngắn nhất từ nhà ở thuộc sở hữu của mình đến nơi làm việc bằng phương tiện thông dụng (xe gắn máy) trên nền tảng số Google Maps.

UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các phường, xã hướng dẫn việc thực hiện quy định này. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NOXH nghiên cứu, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua NOXH đảm bảo đối tượng, tiêu chí và theo các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan để lập danh sách đối tượng được mua NOXH thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện quyết định, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các địa phương, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố xem xét giải quyết.