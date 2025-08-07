Hoàn thành đường Phong Điền - Điền Lộc trước ngày 2/9 năm nay

Lãnh đạo Sở Xây dựng và chính quyền địa phương kiểm tra, khảo sát tuyến vào sáng 11/8

Dịp này, lãnh đạo Sở Xây dựng phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, khảo sát các điểm đấu nối các trục giao thông nhánh, phần vạch sơn, biển báo, đèn tín hiệu giao thông tại một số điểm chính của tuyến đường. Tại nút giao đoạn (Km0 + 00- Km01+500) và nút giao thông với đường Quốc lộ 49B (Km12 + 900) hệ thống biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu đã thi công hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; nút giao thông Tỉnh lộ 4 (Km09+800) mặt đường hiện trạng 5,5 mét,….

Ông Nguyễn Trọng Quang, Chi cục Trưởng Chi cục Giám định - Sở Xây dựng đề nghị nhà thầu tập trung, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, mở rộng đoạn nút giao thông tại Tỉnh lộ 4, đảm bảo bố trí được 2 làn đường xe chạy theo quy định; sơn lại vạch đường trên đường Quốc lộ 49B trong phạm vi nút giao thông; dỡ bỏ các biển báo trọng tấn 30T dọc tuyến… Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát đảm bảo chất lượng công trình, tuân thủ các quy định, quy trình an toàn lao động, đảm bảo môi trường… để các hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 2/9 sắp tới.

Hạn chế hoạt động giao thông tại nút Tỉnh lộ 4 - đường Phong Điền - Điền Lộc để thi công hoàn thiện toàn tuyến

Dự án đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc trị giá hơn 770 tỷ đồng được khởi công vào năm 2018 với chiều dài toàn tuyến hơn 16,5km. Điểm đầu của dự án giao với Quốc lộ 1A thuộc phường Phong Điền và điểm cuối tại bãi biển phường Phong Phú. Trên tuyến xây dựng các hạng mục cầu cống, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông…

Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án này không chỉ góp phần kết nối giao thông liên vùng, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong thời gian đến.