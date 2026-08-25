Chủ động phương án giao thông, phục vụ du khách dịp Quốc khánh 2/9

Dự kiến trong những ngày cao điểm dịp nghỉ lễ, Bến xe phía Nam có khoảng 300 lượt xe ra vào mỗi ngày.

Chuẩn bị sớm, kiểm tra kỹ lưỡng

Theo Công ty CP Bến xe Huế, kế hoạch phục vụ cao điểm được triển khai từ ngày 27/8 đến hết ngày 4/9 tại Bến xe phía Nam, Bến xe phía Bắc và Bến xe liên tỉnh Quảng Điền.

Có mặt tại Bến xe phía Nam đón xe về quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam cũ (nay thuộc TP. Đà Nẵng), anh Thái Bình chia sẻ: “Điều mà hành khách quan tâm nhất là phương tiện phải rộng rãi, thông thoáng, tiện nghi và đặc biệt là bảo đảm an toàn và không để hành khách phải chờ đợi quá lâu. Đó cũng là lý do tôi chọn nhà xe Minh Sư để di chuyển trong dịp nghỉ lễ 2/9 này”, anh Bình nói.

Dự kiến trong những ngày cao điểm dịp nghỉ lễ, Bến xe phía Nam có khoảng 300 lượt xe ra vào mỗi ngày. Để phục vụ hành khách, phương tiện dự phòng đã được bến xe chuẩn bị từ sớm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Việc tăng cường phương tiện luôn được đặt song song với yêu cầu bảo đảm an toàn.

“Trước khi xuất bến, 100% chuyến xe phải được kiểm tra các điều kiện về phương tiện, giấy tờ, người lái, lệnh vận chuyển, số lượng hành khách, hàng hóa, điều kiện kỹ thuật và các dấu hiệu liên quan đến rượu bia, chất kích thích. Phương tiện hoặc người lái không bảo đảm điều kiện sẽ không được phép xuất bến”, ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Xí nghiệp Bến xe phía Nam thành phố thông tin.

Lượng khách lựa chọn xe ô tô để di chuyển trong những ngày nghỉ lễ tăng.

Tại các bến xe, nhân viên được bố trí đầy đủ để hướng dẫn hành khách; thông tin về giờ xe chạy, giá vé và số điện thoại tiếp nhận phản ánh cũng được công khai. Các đơn vị tăng cường kiểm soát tình trạng đầu cơ vé, tự ý tăng giá; đồng thời, bảo đảm khu vực phòng chờ sạch sẽ, thoáng mát, đủ ghế ngồi, nước uống và nhà vệ sinh phục vụ hành khách.

Không chỉ tại các bến xe, Ga Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cũng được dự báo đón lượng hành khách tăng cao trong dịp lễ. Trong đó, tàu hỏa tiếp tục được nhiều gia đình lựa chọn cho hành trình du lịch, trải nghiệm của mình. Bà Đặng Kim Yến, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết, gia đình 7 người đã có 4 ngày trải nghiệm tại TP. Huế, sau đó tiếp tục hành trình bằng tàu hỏa vào Nha Trang trước khi trở về TP. Hồ Chí Minh. “Đây là lần đầu gia đình tôi trải nghiệm hành trình bằng tàu hỏa và mọi người đều rất hài lòng, nhất là không gian sạch sẽ, thuận tiện, an toàn”, bà Yến chia sẻ.

Siết kiểm soát, tăng phân luồng

CSGT Công an thành phố điều tiết giao thông trong kỳ nghỉ lễ.

Cùng với việc bảo đảm năng lực vận tải, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được các lực lượng chức năng thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày nghỉ lễ. L ực lượng CSGT, công an các phường, xã chủ động ứng trực tại các giao lộ, tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, khu vực vui chơi, điểm tham quan, khu di tích và các đầu mối giao thông để tăng việc phân luồng phương tiện lưu thông.

Mục tiêu là chủ động phân luồng từ xa, không để hình thành các điểm ùn tắc kéo dài, nhất là vào những khung giờ cao điểm hoặc thời điểm lượng phương tiện đổ về khu vực trung tâm tăng đột biến. Khi phát sinh tình huống bất thường, lực lượng chức năng sẽ linh hoạt điều tiết, hướng dẫn phương tiện theo các lộ trình phù hợp, duy trì sự thông thoáng trên các tuyến đường. Các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn như: Chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, vượt sai quy định, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện được CSGT tập trung kiểm tra, xử lý.

“Chúng tôi đã được quán triệt đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn khi lái xe và xác định đây là yêu cầu bắt buộc trong mỗi chuyến hành trình. Lái xe đúng giờ, đúng lộ trình, nhưng trên hết vẫn là bảo đảm an toàn cho hành khách. Đó là mục tiêu chúng tôi đặt lên hàng đầu trong những chuyến xe phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 2/9 này”, anh Lưu Quốc Hùng, tài xế tuyến Huế - Tam Kỳ chia sẻ.

Lực lượng an ninh tại các bến xe cũng được tăng cường.

Các vi phạm về dừng, đỗ, đón trả khách, xếp dỡ hàng hóa không đúng nơi quy định; sử dụng phương tiện không kinh doanh vận tải để chở khách, hàng hóa có thu tiền; điều khiển phương tiện quá thời gian quy định cũng được CSGT kiểm tra, xử lý nghiêm.

Trung tá Lâm Anh Tuấn, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an TP. Huế cho biết, lực lượng tập trung điều hòa giao thông tại các giao lộ trọng điểm, những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn. Tại các điểm vui chơi, khu di tích, lực lượng chức năng tăng cường điều tiết vào các khung giờ cao điểm, góp phần duy trì giao thông thông suốt, phục vụ người dân và du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn.

Người dân cũng được khuyến cáo lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, tuân thủ biển báo và không dừng, đỗ tùy tiện trên các tuyến đường trung tâm để tránh xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đối với các điểm tổ chức sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, phương án bảo đảm giao thông được xây dựng phù hợp với quy mô từng chương trình. Lực lượng chức năng bố trí cán bộ tại các vị trí trọng điểm để hướng dẫn người dân, du khách, giữ thông thoáng các tuyến đường và bảo đảm lối tiếp cận cho phương tiện làm nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

“Với lượng khách lớn, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 vừa là cơ hội để Huế quảng bá hình ảnh điểm đến, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức giao thông. Không để xảy ra ùn tắc kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách đi lại, tham quan, vui chơi an toàn trong những ngày nghỉ lễ đó là mục tiêu đặt ra”, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế khẳng định.