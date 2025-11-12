Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường

Học sinh được phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Công điện gửi bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Trong Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, bảo đảm thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường…; bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực trường học, bến đưa đón học sinh, khu du lịch, vui chơi, giải trí, lễ hội, hoạt động vận chuyển học sinh và vận tải hành khách bằng đường thủy…; đình chỉ hoạt động ngay đối với phương tiện, bến không bảo đảm các điều kiện an toàn. Chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông…

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ, các sở xây dựng và các đơn vị kinh doanh vận tải rà soát các quy định về hoạt động vận tải đường bộ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện, công tác kiểm định phương tiện và các quy định có liên quan; có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ lễ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, chỉ đạo và hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, tăng cường hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật…

Thủ tướng giao Bộ Công an theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trước 15 giờ ngày 2/9 tới.

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