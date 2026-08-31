Anh khởi động chương trình hỗ trợ ngành dịch vụ ăn uống trị giá 10 triệu bảng Anh

Quán rượu, câu lạc bộ và điểm trình diễn nhạc sống tạo ra nguồn thu đáng kể cho địa phương. (Ảnh: MINH DUY)

Ngành dịch vụ ẩm thực và đồ uống có đóng góp doanh thu to lớn trong tăng trưởng kinh tế và phát triển cộng đồng địa phương trên toàn quốc. Do đó, chương trình trợ cấp quốc gia Vương quốc Anh đã được chính thức triển khai nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các quán rượu làng quê, nhà hàng gia đình và quán cà-phê khu phố như những "sản phẩm du lịch" địa phương đặc trưng.

Nằm trong cam kết của chính phủ hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên toàn quốc, quỹ được đầu tư vào các dự án nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp mới trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, đưa các mặt bằng đang bị bỏ trống trở lại hoạt động hoặc hỗ trợ các chương trình đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Thông báo này được đưa ra sau thông báo hồi cuối tháng 7 rằng các quán rượu, câu lạc bộ và điểm trình diễn nhạc sống sẽ được giảm 20% thuế kinh doanh từ tháng 4 năm 2027, theo đó mỗi quán rượu truyền thống có thể tiết kiệm khoảng 1.000 bảng Anh tiền thuế, khoảng 1.350 đô-la Mỹ, trong năm tới.

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