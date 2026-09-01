Tận tâm với nghề, trách nhiệm với cộng đồng

Anh Võ Bá Huy tuyên truyền người dân ở phường Thuận Hóa sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Giữ lưới điện an toàn

Công tác tại PC Huế từ cuối năm 2006 đến nay, anh Võ Bá Huy đã trải qua nhiều vị trí công việc tại đơn vị, từ công nhân kỹ thuật đến quản lý vận hành lưới điện trung, hạ áp tại Điện lực A Lưới. Thời gian gần đây, anh được giao nhiệm vụ Tổ phó Tổ quản lý vận hành đường dây và trạm, Điện lực Nam Sông Hương. Quá trình công tác qua nhiều vị trí giúp anh tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời rèn luyện tác phong làm việc cẩn trọng, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao.

Với vai trò tổ phó, anh Huy chủ động cùng tập thể xây dựng kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình trạng vận hành của đường dây, thiết bị; kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể gây sự cố để có phương án xử lý phù hợp. Mục tiêu mà anh luôn đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho người lao động, đồng thời duy trì cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ khách hàng.

Nhiều đồng nghiệp nhận xét anh Võ Bá Huy là người sâu sát hiện trường, không ngại khó, khổ. Trong những đợt nắng nóng hoặc mưa bão kéo dài, hay khi xảy ra sự cố, anh luôn có mặt sớm tại hiện trường, cùng đồng nghiệp kiểm tra, xác định nguyên nhân để triển khai các phương án khắc phục. Đặc biệt, khi hệ thống điện bị ảnh hưởng trên diện rộng, yêu cầu khôi phục cấp điện nhanh càng đòi hỏi người làm công tác vận hành phải có tinh thần trách nhiệm cao.

Được kết nạp Đảng từ năm 2014, anh Huy luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu trong công việc và sinh hoạt. Anh không ngừng học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý vận hành lưới điện, an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, công nghệ số, dịch vụ khách hàng và các chuyên đề chuyên môn khác.

Lan tỏa thói quen dùng điện tiết kiệm

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, anh Võ Bá Huy còn quan tâm đến công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Với anh, bảo đảm an toàn điện không chỉ dừng lại ở việc quản lý tốt lưới điện mà còn cần sự chủ động, hợp tác của khách hàng.

Mỗi khi tiếp xúc với khách hàng, anh luôn gần gũi, tranh thủ tuyên truyền, hướng dẫn những kiến thức thiết thực. Từ việc sử dụng thiết bị điện đúng cách, không tự ý câu móc điện, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện đến việc kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt trong gia đình, anh luôn giải thích để khách hàng hiểu, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đối với các hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trường học, anh chú trọng vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; giúp họ hình thành những thói quen như: Tắt các thiết bị khi không sử dụng, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện phù hợp với nhu cầu.

Theo anh Võ Bá Huy, những lời nhắc nhở, hướng dẫn tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài. Khi mỗi gia đình, cơ sở sản xuất, trường học cùng nâng cao ý thức sẽ hình thành văn hóa sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Điện lực Nam Sông Hương cho biết, anh Võ Bá Huy có năng lực chuyên môn tốt, làm việc có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Tinh thần làm việc của anh đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người nhân viên Điện lực Nam Sông Hương nói riêng và PC Huế nói chung. Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến và được công nhận là “Người thợ điện giỏi”.