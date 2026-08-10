Phân luồng xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc trên Quốc lộ 49

Các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc chỉ được lưu thông một chiều trên Quốc lộ 49 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế theo khung giờ từ ngày 15/8.

Sở Xây dựng vừa có thông báo gửi các đơn vị, ban, ngành, địa phương liên quan trong việc phân luồng, tổ chức giao thông đối với xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc trên tuyến QL 49, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian sửa chữa định kỳ tuyến đường này.

Theo đó, các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc chỉ được lưu thông một chiều trên QL 49, theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế trong khung giờ từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Đối với xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc không chở hàng có nhu cầu lưu thông theo hướng lên đường Hồ Chí Minh, được hướng dẫn đi theo lộ trình QL1 - QL9 - cầu Đakrông - QL14 (đường Hồ Chí Minh).

Để tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, các đơn vị vận chuyển than phải có biên bản cam kết với lái xe và tổ chức phương tiện lưu thông theo từng đoàn. Mỗi đoàn không quá 10 xe, xuất phát từ khu vực nút giao với đường Hồ Chí Minh; khoảng cách giữa hai đoàn tối thiểu 20 phút.

Việc tổ chức phương tiện theo từng đoàn nhằm hạn chế tình trạng xe lưu thông tập trung, giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng điều tiết, xử lý khi xảy ra sự cố. Biên bản cam kết được gửi đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định.

Phương án phân luồng trên có hiệu lực từ 0 giờ ngày 15/8. Riêng đoạn QL 49 qua phường Kim Long và xã Bình Điền, từ cầu Tuần đến cầu Bình Điền, Sở Xây dựng cho biết, sẽ xem xét cấp phép lưu thông đối với xe sơ-mi rơ-moóc, rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Kim Long, xã Bình Điền và xã A Lưới 5.

Trong đó, chiều từ A Lưới đi ngã ba nút giao đường tránh Huế được phép hoạt động từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút; chiều từ ngã ba nút giao đường tránh Huế đi hướng A Lưới được phép hoạt động từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.

Đối với phương tiện lưu thông vào ban đêm, thực hiện theo phương án tổ chức giao thông chung trên QL 49. Các phương tiện được cấp phép lưu thông không được dừng, đỗ trên tuyến.

Việc xem xét, chấp thuận cho phương tiện lưu thông trong các khung giờ nêu trên chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh với địa chỉ hoạt động trên địa bàn phường Kim Long, xã Bình Điền và xã A Lưới 5.

Phương án phân luồng, tổ chức giao thông được triển khai theo Công văn số 11880/UBND-GT ngày 7/8/2026 của UBND TP. Huế về thống nhất phương án, giải pháp phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ sửa chữa định kỳ tuyến QL 49.