Giao thông trên Quốc lộ 49B: Sớm có giải pháp để bảo đảm an toàn

Cây cối che khuất các biển báo trên tuyến QL 49B.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Dù mặt đường tuyến QL 49B được thảm nhựa khá tốt, nhưng trên tuyến vẫn còn nhiều vị trí cua hẹp, ngoặt gấp. Đáng chú ý, tại một số đoạn, cây cối, bụi rậm hai bên đường phát triển um tùm, che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Một số biển báo giao thông cũng bị cây xanh che phủ, làm ảnh hưởng đến việc quan sát, nhất là đối với người điều khiển ô tô.

Một trong những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông là khu vực ngã 3 đi bến đò Vĩnh Tu - Mỹ Chánh - biển Tân Mỹ. Đây là điểm giao cắt có lượng phương tiện qua lại khá lớn, trong khi mặt đường còn chật hẹp, nhiều góc cua ngoặt và tầm nhìn bị hạn chế.

Theo người dân sinh sống dọc tuyến QL 49B, lưu lượng phương tiện trên tuyến ngày càng tăng một phần do tuyến đường đóng vai trò kết nối với các điểm du lịch ven biển của phường Phong Quảng. Đây là nơi có nhiều điểm du lịch, dịch vụ tắm biển, lưu trú, nghỉ dưỡng trong dịp hè. Cùng với sự phát triển của du lịch, số lượng ô tô cá nhân và phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường này ngày càng gia tăng.

Việc phải đáp ứng lưu lượng phương tiện ngày càng lớn khiến nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông luôn hiện hữu, nhất là tại các vị trí giao nhau, khu dân cư và khu vực trường học. “Trên tuyến có nhiều trường học như: Trường Tiểu học Phan Thế Phương, Trường THPT Tố Hữu, Trường Tiểu học Quảng Công… Các trường nằm sát đường, nhưng mặt đường nhỏ hẹp nên nguy cơ tai nạn giao thông đối với các em học sinh rất lớn”, ông Lê Minh Trí, một người dân sinh sống trên tuyến QL 49B cho biết.

Thực tế, trên tuyến QL 49B qua địa bàn phường Phong Quảng đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây chết người. Cuối tháng 1/2026, tại khu vực Km24+320 thuộc địa phận tổ dân phố Thế Chí Đông 1, một xe ô tô tải ben lưu thông theo hướng Phong Quảng - Thuận An đã va chạm liên hoàn với 2 xe máy, 1 xe đạp và 1 xe đạp điện. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương. Đến cuối tháng 5/2026, tại Km24+320 lại tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể, 1 xe ô tô tải đang lưu thông trên tuyến đã va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở theo một cháu bé. Vụ va chạm khiến cháu bé tử vong tại chỗ, người đàn ông bị thương nặng.

Cần phương án mở rộng tuyến

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của phường Phong Quảng và TP. Huế, người dân đã nhiều lần kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, bố trí nguồn lực để mở rộng, nâng cấp tuyến QL 49B; đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch lộ giới tuyến đường phù hợp với nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông.

Trước thực trạng trên, ngành chức năng cũng đã rà soát, đánh giá hiện trạng QL 49B qua địa bàn phường Phong Quảng và xác định một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Qua đó, ngành chức năng đã sơn, kẻ lại vạch giao thông trên mặt đường. Tại khu vực trước các trường học, mặt đường cũng được mở rộng lề nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn hơn cho việc đi lại của học sinh và người dân.

Hệ thống biển báo giao thông cũng được bổ sung tại những vị trí cần thiết, nhất là các khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông. Biển báo hạn chế tốc độ tối đa 40km/h đã được lắp đặt tại “điểm đen” Km24+320 nhằm cảnh báo, yêu cầu người điều khiển phương tiện giảm tốc độ và chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Tại khu vực ngã 3 đi bến đò Vĩnh Tu - Mỹ Chánh - biển Tân Mỹ, ngành chức năng đã lắp đặt biển cảnh báo đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Hệ thống chiếu sáng trên tuyến cũng từng bước được khắc phục; những bóng đèn hư hỏng cũng đã được thay mới, góp phần bảo đảm tầm nhìn và an toàn cho người, phương tiện lưu thông vào ban đêm.

Tuy nhiên, theo người dân địa phương, những giải pháp trên mới chỉ là bước đầu. Về lâu dài, cần có phương án tổng thể để xử lý những bất cập trên toàn tuyến, nhất là tại các vị trí cua gấp, mặt đường hẹp và khu vực có mật độ phương tiện lưu thông cao.

Theo ông Hoàng Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng, trước mắt, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khảo sát, đánh giá lại toàn tuyến; huy động lực lượng phát quang cây cối, bụi rậm dọc hai bên đường, nhất là tại các đoạn cua, vị trí giao nhau và những nơi có biển báo bị che khuất nhằm hạn chế tai nạn giao thông.