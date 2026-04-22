Tăng cường xử lý xe máy đi vào đường đi bộ ven sông Như Ý

Tình trạng xe máy đi vào tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý vẫn xảy ra.

Cụ thể, tối 11/8, Công an phường Thuận Hóa phối hợp Phòng Quản lý Đô thị - Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công (DVSNC) phường tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp điều khiển xe máy vào đường dành cho người đi bộ, dừng, đỗ phương tiện sai quy định trên tuyến đường ven sông Như Ý.

Theo ghi nhận, tại các vị trí đầu, cuối tuyến và những điểm kết nối với các kiệt đường Nguyễn Công Trứ, cơ quan chức năng đã lắp đặt biển báo cấm ô tô, xe máy và các phương tiện lưu thông, dừng, đỗ trong khu vực đường đi bộ.

Tuy nhiên, tình trạng xe máy, ô tô, xe điện vẫn đi vào, dừng, đỗ trên tuyến còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, an toàn giao thông và không gian sinh hoạt, vui chơi của người dân, du khách.

Đáng chú ý, dọc tuyến có nhiều homestay, quán cà phê nên một số phương tiện vẫn thường xuyên ra vào để đưa đón khách hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh, bất chấp biển cấm được bố trí tại các lối vào.

Không chỉ tình trạng phương tiện lưu thông sai quy định, một số hộ kinh doanh còn bố trí bàn ghế, dù bạt lấn chiếm không gian công cộng, làm thu hẹp lối đi dành cho người đi bộ, ảnh hưởng đến cảnh quan và việc đi lại của người dân, du khách.

Ông Trần Đức Thiện, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị, Trung tâm DVSNC phường Thuận Hóa cho biết, để ngăn chặn tình trạng vi phạm tái diễn, đơn vị tiếp tục tăng cường các đợt kiểm tra vào nhiều khung giờ trong ngày, kiên quyết xử lý các phương tiện vi phạm trên tuyến.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý phương tiện đi vào đường cấm, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra tình trạng bán hàng rong, chèo kéo du khách, dựng dù bạt, bố trí bàn ghế và tổ chức kinh doanh lấn chiếm không gian công cộng. Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, giữ gìn cảnh quan và phát huy hiệu quả không gian đường đi bộ ven sông Như Ý.

Sau thời gian thi công, dự án đường đi bộ ven sông Như Ý đã hoàn thành. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế (chủ đầu tư) đã bàn giao đoạn tuyến từ Đập Đá đến cầu Vỹ Dạ cho UBND phường Thuận Hóa quản lý.

Dự án đường đi bộ và kè sông Như Ý có tổng mức đầu tư hơn 267 tỷ đồng, kéo dài từ Đập Đá đến cầu Vân Dương, qua địa bàn hai phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ, với chiều dài khoảng 1,6km. Tuyến được đầu tư lát đá granite, lan can bằng thép không gỉ sơn tĩnh điện; cùng với đó là bãi đỗ xe rộng hơn 1.300m², cầu vòm dài 36m và 11 bến nước.

Sau khi đưa vào sử dụng, đường đi bộ ven sông Như Ý đã trở thành điểm đến của đông đảo người dân và du khách. Kết nối với hệ thống đường đi bộ dọc bờ Nam sông Hương, tuyến đường góp phần mở rộng không gian công cộng, tạo thêm địa điểm để người dân đi dạo, tập thể dục, thư giãn và ngắm cảnh.