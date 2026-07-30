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Thí điểm mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

HNN.VN - Sáng 18/8, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho biết, TP. Huế đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo, lựa chọn đơn vị để triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới”.

Tăng cường ngăn chặn thiết bị bay uy hiếp an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú BàiChủ động phòng ngừa các nguy cơ đe dọa đến hoạt động hàng khôngPhối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Lực lượng nghiệp vụ trực thuộc Công an TP. Huế  triển khai các phương án kiểm soát, đảm bảo an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.  

Theo kế hoạch, TP. Huế hướng đến nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài theo hướng chủ động, đồng bộ, hiện đại, dựa trên đánh giá rủi ro, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin, xử lý tình huống và từng bước hiện đại hóa trang thiết bị bảo đảm an ninh hàng không.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là gắn kết chặt chẽ giữa kiểm soát an ninh với tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng không và phục vụ hành khách, góp phần xây dựng hình ảnh TP. Huế an toàn, chuyên nghiệp, thân thiện tại cửa ngõ hàng không.

TP. Huế phấn đấu trên 30% quy trình kiểm soát an ninh hàng không và các thủ tục có liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được số hóa trong năm 2026; kết nối hệ thống kiểm soát an ninh hàng không với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến năm 2027, thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ số hóa các quy trình kiểm soát an ninh hàng không và thủ tục liên quan lên trên 60%; từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa lực lượng công an, hải quan, hàng không và các cơ quan, đơn vị liên quan; áp dụng công nghệ kiểm soát tự động, nhận diện sinh trắc học hoặc các giải pháp công nghệ phù hợp trong kiểm soát an ninh và phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Cùng với chuyển đổi số, thành phố chú trọng chuẩn hóa hành trình phục vụ hành khách tại các “điểm chạm” như quầy làm thủ tục, khu vực soi chiếu an ninh, cửa lên máy bay và khu vực nhận hành lý. Các quy trình sẽ được rà soát, tối ưu theo hướng rõ ràng, thống nhất, thuận tiện, phù hợp với yêu cầu kiểm soát an ninh và tổ chức khai thác. Đồng thời, tăng cường đánh giá nguy cơ, quản lý rủi ro và hoàn thiện phương án ứng phó trước các nguy cơ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Triển khaiđề ánđảm bảo an toànCảng hàng khôngquốc tế Phú Bài.
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