EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4

ClockThứ Hai, 06/04/2026 14:28
Việc triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển trong những ngày đầu triển khai.

 Xếp hàng chờ nhập cảnh tại sân bay Charles de Gaulle (pháp). Ảnh: Nhân Dân

Từ ngày 10/4/2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen.

Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.

EES được đưa vào vận hành từ tháng 10 năm ngoái và đã được triển khai từng bước tại các cửa khẩu biên giới. Đến nay, hệ thống này chính thức đi vào hoạt động toàn diện.

Riêng tại Pháp, khoảng 120 điểm kiểm soát, trong đó có các sân bay lớn, nhà ga quốc tế và cảng biển, đã được trang bị để phục vụ hệ thống mới.

Thay vì đóng dấu hộ chiếu thủ công như trước, EES sử dụng công nghệ số để ghi nhận thông tin của hành khách không thuộc Liên minh châu Âu.

Dữ liệu được thu thập bao gồm tên, số hộ chiếu, ảnh sinh trắc học khuôn mặt và dấu vân tay, và sẽ được lưu trữ trong tối đa 5 năm. Ban đầu, hệ thống này dự kiến được triển khai từ năm 2024 nhưng đã bị trì hoãn nhằm tránh gây sức ép cho hạ tầng trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic.

Tuy nhiên, việc áp dụng EES đúng vào cao điểm kỳ nghỉ lễ Phục sinh đang gây ra nhiều lo ngại. Hiệp hội các sân bay Pháp cho rằng công nghệ này vẫn chưa thực sự ổn định, đặc biệt là tại các kiosk tự đăng ký. Thực tế thử nghiệm từ cuối năm 2025 đã cho thấy không ít bất cập.

Tại sân bay Grenoble, nhà chức trách thậm chí phải tận dụng bãi đỗ xe để làm nơi chờ cho hành khách trong quá trình đăng ký.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng xếp hàng kéo dài có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hành khách, không chỉ riêng người ngoài EU, do hạn chế về không gian tại nhiều sân bay.

Về đối tượng áp dụng, EES không áp dụng đối với công dân các nước EU và một số quốc gia châu Âu khác như Na Uy, Thụy Sĩ hay Liechtenstein, cũng như các đối tượng đặc biệt như nguyên thủ quốc gia, tổ bay, thủy thủ, lao động xuyên biên giới hoặc lực lượng an ninh, cứu hộ.

Trong khi đó, các hành khách thuộc diện phải đăng ký sẽ phải thực hiện thủ tục cả khi nhập cảnh và xuất cảnh.

Để tránh trễ chuyến, hành khách được khuyến cáo nên có mặt tại khu kiểm soát biên giới ít nhất 2 giờ trước giờ khởi hành. Tuy nhiên, việc đăng ký trước tại nhà bằng điện thoại thông minh hiện vẫn chưa phổ biến, ngoại trừ một số quốc gia như Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Ở phần lớn các cửa khẩu, hành khách vẫn phải sử dụng kiosk tự phục vụ hoặc thiết bị do nhân viên hỗ trợ tại chỗ. Sau khi hoàn tất, thông tin sẽ được nhân viên biên phòng xác nhận.

Một điểm thuận lợi là hành khách chỉ cần thực hiện đăng ký EES một lần trong lần nhập cảnh đầu tiên vào khu vực Schengen. Trong các lần di chuyển tiếp theo, hệ thống sẽ tự động nhận diện, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Trong thời gian tới, EES sẽ là một phần của chiến lược “Biên giới thông minh” của EU. Bên cạnh đó, hệ thống ETIAS - tương tự ESTA của Mỹ - cũng dự kiến được triển khai vào cuối năm nay, yêu cầu du khách từ các nước miễn thị thực phải đăng ký trước khi nhập cảnh.

Việc siết chặt kiểm soát biên giới bằng công nghệ số được kỳ vọng sẽ nâng cao an ninh và hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, những thay đổi này có thể khiến hành khách phải thích nghi với quy trình mới và đối mặt với không ít bất tiện khi di chuyển quốc tế.

Theo nhandan.vn
