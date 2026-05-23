Rà soát biển báo giao thông trong khu vực Thành nội Huế

Kích thước chữ trên một số biển báo giao thông khá nhỏ

Biển “chồng” biển

Theo ghi nhận của phóng viên, hệ thống biển báo giao thông quanh Thành nội hiện nay khá dày. Ngoài các biển cấm theo giờ, nhiều tuyến đường ở khu vực này còn có biển giới hạn tốc độ, cấm dừng đỗ, quy định đỗ xe theo ngày chẵn lẻ, cấm đỗ xe xích lô...

Đáng chú ý, trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và Đoàn Thị Điểm tốc độ cho phép tối đa được quy định chỉ 30km/h. Nhiều tài xế cho rằng, mức giới hạn này khá thấp, gây bất tiện trong quá trình di chuyển và dễ dẫn đến “phạt nguội” nếu không thường xuyên quan sát biển báo.

Khu vực quanh Thành nội vốn tập trung đông du khách nhưng mặt đường ở nhiều tuyến nhỏ hẹp, nên chỉ cần một phương tiện gặp sự cố cũng dễ gây ùn ứ giao thông. Trong bối cảnh đó, việc áp dụng giới hạn tốc độ thấp suốt cả ngày ở 2 tuyến đường này càng khiến việc lưu thông trở nên chậm chạp hơn, nhất là vào thời điểm lượng khách tăng cao.

Anh Trần Duy Phượng, trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, tôi đưa gia đình vào Huế tham quan Đại Nội. Sáng hôm đó, khi điều khiển ô tô đi vào đường Cửa Ngăn để vào khu vực Thành nội, do không kịp quan sát biển báo cấm theo giờ tôi đã bị phạm lỗi”.

Không riêng trường hợp của anh Phượng, nhiều tài xế cho rằng việc cấm ô tô qua khu vực Cửa Ngăn trong các khung giờ từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 và từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 như hiện nay là chưa hợp lý. Bởi đây không phải thời gian cao điểm giao thông nên lưu lượng phương tiện không quá lớn để phải áp dụng biện pháp hạn chế.

Một số tài xế cũng phản ánh đến Hue-S, vào mùa cao điểm khách tham quan, khi bãi đỗ xe trên đường Nguyễn Hoàng quá tải, các phương tiện thường được hướng dẫn vào khu vực Eo Bầu để đỗ xe. Tuy nhiên, nếu trùng vào khung giờ cấm, nhiều xe không thể tiếp cận bãi đỗ, buộc phải chạy vòng hoặc dừng tạm ở những vị trí không phù hợp.

Thực tế đó cũng dễ dẫn đến tình trạng “cò mồi” đưa xe vào các điểm đỗ tự phát, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tạo nên cảnh nhếch nhác quanh khu vực di tích.

Cần điều chỉnh phù hợp với thực tế

Khu vực Thành nội Huế mang đặc thù của không gian di sản với hạ tầng giao thông hình thành từ lâu đời, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp và mật độ khách tham quan lớn. Vì vậy, việc tăng cường biển báo, điều tiết giao thông là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Thế nhưng, nếu việc tổ chức giao thông thiếu linh hoạt hoặc chưa sát với thực tế sẽ vô tình tạo thêm áp lực cho người tham gia giao thông, đặc biệt là du khách ngoại tỉnh không quen đường sá.

Một vấn đề khác được nhiều người phản ánh là kích thước chữ trên một số biển báo giao thông khá nhỏ, khó quan sát khi phương tiện đang di chuyển. Đối với các tài xế ít đến hoặc lần đầu đến Huế, việc vừa tập trung lái xe, vừa phải quan sát liên tục nhiều loại biển báo trên các tuyến đường đông đúc là điều không dễ và gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các quy định phân làn, cấm đỗ hoặc lưu thông theo ngày chẵn lẻ trên những tuyến đường hẹp cũng khiến không ít tài xế lúng túng. Nếu không nắm rõ quy định, người điều khiển phương tiện rất dễ vi phạm dù không cố ý.

Phản hồi phản ánh của người dân trên Hue-S, UBND phường Phú Xuân cho rằng, do lượng khách du lịch, các đoàn khách đến Huế tham quan Đại Nội đi vào hướng Cửa Ngăn rất đông. Trước đây, UBND thành phố (cũ) đã tổ chức sơn kẻ vạch cầu Cửa Ngăn để dành cho người đi bộ 2 bên lề cầu. Thế nhưng, do lượng du khách quá lớn nên để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như phát triển ngành du lịch địa phương, việc cấm ô tô qua cầu Cửa Ngăn vào các khung giờ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 và từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 là phù hợp. Thời gian tới, UBND phường Phú Xuân sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trong khu vực để tiếp tục có phương án tổ chức giao thông phù hợp hơn.

Trước những ý kiến khác nhau về biển báo giao thông khu vực Thành nội, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cũng đã làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để có sự điều chỉnh phù hợp. Theo đó, các đơn vị chức năng sẽ tháo dỡ các biển giới hạn tốc độ 30km/h không còn phù hợp; đồng thời, rà soát tổng thể hệ thống biển báo giao thông khu vực nội đô theo hướng khoa học, hợp lý hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Hải Minh cũng lưu ý, chỉ áp dụng giới hạn tốc độ thấp trong các khung giờ cao điểm như từ 6 giờ đến 8 giờ sáng và từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30, thay vì áp dụng xuyên suốt cả ngày. Các tuyến đường Lê Đại Hành, Trần Văn Kỷ, Ngô Thế Lân, Nguyễn Trãi, Triệu Quang Phục, Phùng Hưng và khu vực cửa Hòa Bình cũng sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế.

Việc tổ chức giao thông trong khu vực di sản là bài toán không đơn giản, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn phải hướng đến sự thuận tiện, an toàn đối với du khách và người tham gia giao thông; góp phần xây dựng hình ảnh Huế văn minh, thân thiện...