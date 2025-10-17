Bước tiến quan trọng hướng tới sản xuất xanh và bền vững

Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt thải của Xi măng Đồng Lâm

Công nghệ tiên tiến

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và hướng tới mô hình sản xuất xi măng xanh, thân thiện với môi trường, Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm (Xi măng Đồng Lâm) đã hoàn thành lắp đặt và chính thức đưa vào vận hành nhà máy phát điện tận dụng nhiệt khí thải từ dây chuyền sản xuất clinker công suất 5.000 tấn/ngày. Dự án (DA) có công suất thiết kế 8,7MW, với thời gian vận hành trung bình 7.800 giờ/năm, được xem là một trong những DA tiêu biểu trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững ngành xi măng Việt Nam.

Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt thải của Xi măng Đồng Lâm được thiết kế theo chu trình Rankine hơi nước, do nhà thầu SCKE - liên doanh giữa Kawasaki (Nhật Bản) và Tập đoàn Conch (Trung Quốc) thực hiện. Đây là đơn vị sản xuất nồi hơi hàng đầu khu vực, áp dụng phương pháp quản lý chất lượng theo phong cách Nhật Bản, nhằm đảm bảo chất lượng thiết bị, tối ưu hiệu quả vận hành và độ tin cậy của toàn hệ thống.

Công nghệ phát điện bằng hơi nước của SCKE được thiết kế với hệ thống nhiệt động học điển hình WHR Conch Kawasaki, sử dụng công nghệ kiểu bù hơi (sử dụng hơi thứ cấp) có bộ bay hơi tức thời (flasher) là giải pháp hiện đại giúp tận dụng tối đa nhiệt thừa trong khí thải của tháp trao đổi nhiệt và quá trình làm nguội clinker để gia nhiệt nước, sinh hơi và tạo hơi quá nhiệt. Nguồn hơi này được đưa vào tua-bin sinh công, kéo máy phát điện hoạt động, tạo ra nguồn điện năng phục vụ trực tiếp cho dây chuyền sản xuất xi măng của nhà máy.

Hệ thống được cấu hình gồm hai lò hơi tận dụng nhiệt (PH tại tháp trao đổi nhiệt và AQC tại thiết bị làm nguội clinker), một tua-bin và một máy phát điện, được tối ưu hóa để tận dụng hạ tầng kỹ thuật hiện có của Nhà máy Xi măng Đồng Lâm.

Hiệu quả năng lượng và môi trường

Đến nay, hệ thống đã đi vào vận hành, công suất phát điện thực tế vượt thiết kế, dây chuyền sản xuất clinker hoạt động ổn định. DA giúp tiết kiệm tương đương 30% lượng điện năng tiêu thụ hàng năm mà nhà máy phải mua từ bên ngoài, góp phần giảm đáng kể chi phí sản xuất trong bối cảnh giá điện ngày càng tăng và nguồn cung điện khu vực miền Trung chịu áp lực lớn vào mùa khô.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, DA còn mang lại hiệu quả môi trường vượt trội đó là giảm phát thải CO₂, giảm lượng bụi ra môi trường qua ống khói, tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương; đồng thời giảm tổn thất truyền tải điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho toàn hệ thống sản xuất.

DA phát điện tận dụng nhiệt thải của Xi măng Đồng Lâm không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và môi trường của doanh nghiệp. Đây là hướng đi hoàn toàn phù hợp với chính sách quốc gia về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả và phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích.

Ông Nguyễn Hữu Chi, Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật sản xuất và Nghiên cứu phát triển của Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm chia sẻ: Việc chủ động đầu tư và vận hành nhà máy phát điện tận dụng nhiệt khí thải là bước đi chiến lược, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đồng Lâm trong việc đổi mới công nghệ, giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và phát triển sản xuất xanh, bền vững. Với DA này, Xi măng Đồng Lâm tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong trong ngành xi măng Việt Nam về ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới kinh tế tuần hoàn và ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). DA không chỉ góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh mà còn đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Phạm Phước Hiền Hòa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm khẳng định, hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải xi măng Đồng Lâm đi vào hoạt động là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển xanh và bền vững của Xi măng Đồng Lâm. Hệ thống này giúp tận dụng, tránh lãng phí nguồn nhiệt thừa trong sản xuất clinker để phát điện; tự cung cấp tự cấp 1/3 nhu cầu sử dụng điện của nhà máy, giảm chi phí năng lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, hệ thống góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, thu hồi tối đa bụi trong quá trình sản xuất, phù hợp với xu thế công nghệ xanh, phát triển bền vững hiện nay.

Thời gian tới, Xi măng Đồng Lâm tiếp tục thực hiện cam kết phát triển xanh, bền vững bằng việc tiếp tục đầu tư DA điện mặt trời trong khuôn viên nhà máy với công suất tương đương 9MW. Để DA sớm đi vào hoạt động, Xi măng Đồng Lâm rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ hơn nữa của các sở, ban ngành, chính quyền Trung ương, địa phương.