Hướng đến bảo vệ môi trường, phát triển xanh

Nhà máy Xi măng Đồng Lâm áp dụng công nghệ, thiết bị có tiêu hao năng lượng thấp, giảm phát thải khí thải

Sản xuất xanh

Ông Nguyễn Hữu Chi, Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật sản xuất và Nghiên cứu phát triển của Công ty Đồng Lâm chia sẻ, thời gian qua, Nhà máy Xi măng Đồng Lâm đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại. Trong thiết kế, nhà máy luôn chú trọng áp dụng công nghệ, thiết bị có tiêu hao năng lượng thấp, giảm phát thải khí thải NOx, buồng đốt TTF thế hệ mới có khả năng sử dụng các nguồn nhiên liệu phẩm cấp thấp và nhiên liệu thay thế…

Nhà máy còn bổ sung đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống khử NOx theo phương pháp SNCR để nâng cao khả năng xử lý NOx phát thải ra môi trường, áp dụng hệ thống tận dụng nhiệt thải để sấy nghiền và phát điện. Qua đó, giảm đáng kể tiêu hao năng lượng trên mỗi tấn sản phẩm, giảm phát thải nhiệt thừa, giảm sử dụng nhiên liệu; đồng thời, việc tăng cường sử dụng phụ gia khoáng thay thế clinker giúp giảm phát thải CO2.

Công ty Đồng Lâm cũng thường xuyên xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình nhằm giảm định mức tiêu hao nguyên, vật liệu và năng lượng. Hàng năm, đơn vị đều xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng việc thay đổi nguyên liệu đầu vào nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguyên, vật liệu ngày càng khan hiếm; đồng thời, cũng giảm việc tạo ra các chất thải độc hại trong quá trình sản xuất.

Ngoài ra, chiến dịch “xanh hóa” toàn bộ khuôn viên và vành đai xung quanh nhà máy, tạo nên “lá phổi xanh” vừa góp phần giảm thiểu tác động môi trường, vừa hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Nhận thức rõ điều này, ngay từ những ngày đầu xây dựng, Đồng Lâm đã coi cây xanh là yếu tố quan trọng song hành cùng công nghệ hiện đại. Không chỉ trong không gian làm việc, các tuyến đường nội bộ ngoài khuôn viên, khu vực kho bãi và hành lang sản xuất đều được phủ cây xanh với diện tích hơn 1,6 triệu m2. Đặc biệt, vành đai cây xanh các loại cây dày đặc bao quanh nhà máy đã hình thành lớp đệm sinh thái, hạn chế tiếng ồn và điều hòa khí hậu.

Thời gian tới, để tối ưu hóa sản xuất cũng như góp phần vào công tác bảo vệ môi trường (BVMT), Công ty Đồng Lâm sẽ đẩy nhanh việc nghiên cứu đánh giá và hoàn thiện hơn nữa các chương trình, giải pháp cải tiến nhằm đạt được mục tiêu chính trong chiến lược sản xuất xanh, phát triển bền vững. Theo đó, nhà máy xi măng tiếp tục đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng nhiên liệu thay thế... góp phần làm sạch môi trường và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải CO2, từng bước tiến tới mục tiêu trung hòa carbon trong tương lai.

Phát triển bền vững

Công ty xác định quản trị doanh nghiệp là nền tảng quan trọng để phát triển lâu dài. Hiện nay, hệ thống quản lý và điều hành đang được từng bước chuẩn hóa, gắn với các quy định pháp luật và định hướng minh bạch trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Song song đó, doanh nghiệp cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu sản xuất, giám sát chất lượng và báo cáo định kỳ, giúp nâng cao hiệu quả điều hành và tính minh bạch. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cải tiến, đổi mới, áp dụng các giải pháp tối ưu hóa vận hành, thiết bị để tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu các yếu tố tác động đến môi trường.

Ông Nguyễn Hữu Chi khẳng định, trong chuỗi cung ứng, nhà máy chủ động xây dựng tiêu chí hợp tác với các nhà cung cấp và đối tác theo hướng tuân thủ tiêu chí an toàn, chất lượng và trách nhiệm xã hội. Đây là bước khởi đầu để tiến tới hình thành một chuỗi giá trị bền vững trong tương lai. Về lâu dài, nhà máy phấn đấu từng bước tiếp cận và áp dụng các chuẩn mực quản trị hiện đại, nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự tin cậy với khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Công ty Đồng Lâm cũng đã có nhiều cải tiến như tận dụng nhiệt khí thải để sấy máy nghiền nhằm cắt giảm hoạt động của buồng đốt phụ sử dụng nguồn nhiên liệu dầu DO giúp giảm phát thải, tiết kiệm chi phí. Triển khai nhiều chương trình thử nghiệm, trong đó nổi bật là việc đưa vào sử dụng các nguồn phụ gia công nghệ, phụ gia khoáng hoạt tính, xỉ hạt hóa, tro bay nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng, giảm chi phí sản xuất, BVMT thông qua giảm sử dụng clinker trong xi măng, góp phần giảm thiểu phát thải khí, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, góp phần giúp các ngành công nghiệp khác xử lý được chất thải, giảm ô nhiễm môi trường.

Năm 2024, Công ty đã khởi công xây dựng và đưa vào hoạt động trạm phát điện tận dụng nhiệt thừa từ khí thải của lò nung với quy mô công suất khoảng 8700kW, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sử dụng điện của nhà máy.

Để tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước, đồng thời tiết kiệm chi phí sử dụng nguồn nước sạch sử dụng cho sản xuất, đơn vị dự kiến triển khai sử dụng nước tháo khô từ mỏ khai thác đá vôi, xử lý và đưa về nhà máy để tái sử dụng phục vụ cho sản xuất.

Công ty Đồng Lâm còn đầu tư bổ sung nhiều thiết bị tự động hóa, cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ thông tin thay thế con người như máy nạp đóng bao tự động, máy đóng bành tự động, quản lý giao hàng tự động… nhằm giải phóng sức lao động và bảo vệ sức khỏe cho người lao động.