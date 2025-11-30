Tăng thu ngân sách bền vững

Cán bộ thuế (bìa phải) hỗ trợ cài đặt eTax Mobile cho hộ kinh doanh

Nhiều khoản thu đạt và vượt

10 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 11.800 tỷ đồng, tương ứng 92,5% dự toán nghị quyết HĐND thành phố giao. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 10.400 tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán giao và tăng 18,5% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.271 tỷ đồng, tương đương 121,1% dự toán giao và ghi nhận mức tăng 28,4% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ viện trợ và huy động đóng góp đạt 133,6 tỷ đồng, cao gấp 19,5 lần so với dự toán, tăng gấp 8,7 lần so với cùng kỳ.

Riêng Thuế thành phố Huế thu được 10.589 tỷ đồng, đạt 93,8% so với dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 90,5% nghị quyết HĐND thành phố giao, bằng 119% cùng kỳ năm 2024. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu này đạt được là 8.050 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán của Bộ Tài chính, đạt 90,4% nghị quyết HĐND thành phố giao. Ước thực hiện đến cuối năm, Thuế thành phố thu được 13.317 tỷ đồng, đạt 118% so với dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 116,6% so với cùng kỳ.

Số thu ngân sách đạt được khá cao so với cùng kỳ, song so với mục tiêu phấn đấu của UBND thành phố giao là 15.765 tỷ đồng, tăng 27,5% so với dự toán giao vẫn khá khó thực hiện. Điều này gây nên áp lực khá lớn cho nhiệm vụ tăng thu ngân sách trong tháng còn lại của năm 2025, nhất là trong bối cảnh, tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Bên cạnh đó, trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua, mưa lũ lớn liên tục xảy ra gây thiệt hại không ít cho người dân, doanh nghiệp (DN). Thuế thành phố đã chỉ đạo các thuế cơ sở, phòng chức năng nắm bắt tình hình thiệt hại, tập trung hướng dẫn người nộp thuế các chế độ miễn, giảm thuế, phí do thiệt hại thiên tai. Những giải pháp thiết thực này góp phần giúp người dân, DN sớm vượt qua khó khăn do thiên tai nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.

Đồng bộ các giải pháp

Trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của tháng cuối năm 2025, thành phố cũng xác định tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN sản xuất công nghiệp chủ lực, truyền thống có đóng góp lớn cho tăng trưởng để có chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đơn hàng, thị trường tiêu thụ, mở rộng quy mô sản xuất góp phần tăng năng lực sản xuất của DN, đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu tăng trưởng; theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công. Thành phố cũng tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp, tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh vào các khu, cụm công nghiệp; thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phấn đấu số DN thành lập mới năm 2025 đạt khoảng 1.000 DN cũng được đặt ra. Đến cuối tháng 10, toàn thành phố có 887 DN thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 11.148 tỷ đồng, tăng 37,3% về số lượng và gấp 4,2 lần về vốn so với cùng kỳ.

Với ngành thuế, để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2025, Thuế thành phố đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2025. Giải pháp được đưa ra khá toàn diện trên các mặt, từ công tác chuyên môn đến các hoạt động đồng hành hỗ trợ, tuyên truyền.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố Huế nhấn mạnh, Thuế thành phố tập trung mọi nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức tối thiểu 20% nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2025 được Bộ Tài chính giao. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế như tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; quản lý kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng; kiểm tra chống thất thu, quản lý nợ thuế, thu hồi nợ thuế; quản lý thuế thương mại điện tử. Đồng thời, rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, sắc thuế để tổ chức thu đúng, thu đủ; đấu tranh quyết liệt đối với các hành vi gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế...

Dù vậy, việc tập trung vào các giải pháp để đạt nguồn thu ngân sách vào tháng cuối cùng của năm sẽ gây áp lực lên các đối tượng nộp thuế, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Bởi DN trên địa bàn đa phần có quy mô vừa và nhỏ, sức chịu đựng, khả năng ứng phó trước những rủi ro thiên tai, biến động kinh tế không lớn. Chưa kể, trong tháng cuối năm này, nguồn lực của Thuế thành phố và các thuế cơ sở tập trung cho chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố cũng sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động thu ngân sách. Đây chính là bài toán khó trong khi phải vừa tăng tốc để đạt nguồn thu nhưng phải giữ nguyên tắc công bằng, minh bạch và hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.