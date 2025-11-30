  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 01/12/2025 11:19

Tăng thu ngân sách bền vững

HNN - Còn khoảng 1 tháng nữa là kết thúc năm 2025. Để đạt mục tiêu thu ngân sách năm nay, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp.

Tăng cường các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025Tăng thu ngân sách từ nội lực kinh tế địa phươngĐiều chỉnh dự toán ngân sách theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

 Cán bộ thuế (bìa phải) hỗ trợ cài đặt eTax Mobile cho hộ kinh doanh

Nhiều khoản thu đạt và vượt

10 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 11.800 tỷ đồng, tương ứng 92,5% dự toán nghị quyết HĐND thành phố giao. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 10.400 tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán giao và tăng 18,5% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.271 tỷ đồng, tương đương 121,1% dự toán giao và ghi nhận mức tăng 28,4% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ viện trợ và huy động đóng góp đạt 133,6 tỷ đồng, cao gấp 19,5 lần so với dự toán, tăng gấp 8,7 lần so với cùng kỳ.

Riêng Thuế thành phố Huế thu được 10.589 tỷ đồng, đạt 93,8% so với dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 90,5% nghị quyết HĐND thành phố giao, bằng 119% cùng kỳ năm 2024. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu này đạt được là 8.050 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán của Bộ Tài chính, đạt 90,4% nghị quyết HĐND thành phố giao. Ước thực hiện đến cuối năm, Thuế thành phố thu được 13.317 tỷ đồng, đạt 118% so với dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 116,6% so với cùng kỳ.

Số thu ngân sách đạt được khá cao so với cùng kỳ, song so với mục tiêu phấn đấu của UBND thành phố giao là 15.765 tỷ đồng, tăng 27,5% so với dự toán giao vẫn khá khó thực hiện. Điều này gây nên áp lực khá lớn cho nhiệm vụ tăng thu ngân sách trong tháng còn lại của năm 2025, nhất là trong bối cảnh, tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Bên cạnh đó, trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua, mưa lũ lớn liên tục xảy ra gây thiệt hại không ít cho người dân, doanh nghiệp (DN). Thuế thành phố đã chỉ đạo các thuế cơ sở, phòng chức năng nắm bắt tình hình thiệt hại, tập trung hướng dẫn người nộp thuế các chế độ miễn, giảm thuế, phí do thiệt hại thiên tai. Những giải pháp thiết thực này góp phần giúp người dân, DN sớm vượt qua khó khăn do thiên tai nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.

Đồng bộ các giải pháp

Trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của tháng cuối năm 2025, thành phố cũng xác định tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN sản xuất công nghiệp chủ lực, truyền thống có đóng góp lớn cho tăng trưởng để có chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đơn hàng, thị trường tiêu thụ, mở rộng quy mô sản xuất góp phần tăng năng lực sản xuất của DN, đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu tăng trưởng; theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công. Thành phố cũng tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp, tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh vào các khu, cụm công nghiệp; thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phấn đấu số DN thành lập mới năm 2025 đạt khoảng 1.000 DN cũng được đặt ra. Đến cuối tháng 10, toàn thành phố có 887 DN thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 11.148 tỷ đồng, tăng 37,3% về số lượng và gấp 4,2 lần về vốn so với cùng kỳ.

Với ngành thuế, để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2025, Thuế thành phố đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2025. Giải pháp được đưa ra khá toàn diện trên các mặt, từ công tác chuyên môn đến các hoạt động đồng hành hỗ trợ, tuyên truyền.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố Huế nhấn mạnh, Thuế thành phố tập trung mọi nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức tối thiểu 20% nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2025 được Bộ Tài chính giao. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế như tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; quản lý kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng; kiểm tra chống thất thu, quản lý nợ thuế, thu hồi nợ thuế; quản lý thuế thương mại điện tử. Đồng thời, rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, sắc thuế để tổ chức thu đúng, thu đủ; đấu tranh quyết liệt đối với các hành vi gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế...

Dù vậy, việc tập trung vào các giải pháp để đạt nguồn thu ngân sách vào tháng cuối cùng của năm sẽ gây áp lực lên các đối tượng nộp thuế, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Bởi DN trên địa bàn đa phần có quy mô vừa và nhỏ, sức chịu đựng, khả năng ứng phó trước những rủi ro thiên tai, biến động kinh tế không lớn. Chưa kể, trong tháng cuối năm này, nguồn lực của Thuế thành phố và các thuế cơ sở tập trung cho chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố cũng sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động thu ngân sách. Đây chính là bài toán khó trong khi phải vừa tăng tốc để đạt nguồn thu nhưng phải giữ nguyên tắc công bằng, minh bạch và hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bài, ảnh: HOÀNG LOAN
 Từ khóa:
Tăngthu ngân sáchbền vững
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc

Ngày 15/10, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Huế. Trong thời điểm toàn Đảng bộ đang bắt tay triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, hướng đến giai đoạn phát triển mới với nhiều khát vọng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế thực hiện cuộc phỏng vấn với đồng chí Bí thư Thành ủy.

Chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc
Cần một sự tái thiết bền vững cho vùng Nam Đông

Sau các đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, các xã Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng (thuộc huyện Nam Đông cũ) bị thiệt hại nặng nề do lũ quét, sạt lở đất. Để sớm ổn định cuộc sống cho người dân, ngoài các giải pháp trước mắt về khắc phục hạ tầng giao thông, gia cố các điểm sạt lở..., Nam Đông cũ rất cần một sự tái thiết toàn diện và bền vững.

Cần một sự tái thiết bền vững cho vùng Nam Đông
Hợp tác và phát triển bền vững y học gia đình

Ngày 13/11, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Vương quốc Bỉ) tổ chức khai mạc hội nghị quốc tế “Hợp tác, phát triển bền vững y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua đổi mới đào tạo và thực hành”.

Hợp tác và phát triển bền vững y học gia đình
Bảo tồn bền vững Hoàng thành Huế trước biến đổi khí hậu

Sự cố đoạn tường Hoàng thành Huế dài gần 15 mét đổ sập sau nhiều ngày mưa lớn đầu tháng 11 vừa qua không chỉ là một "tai nạn", mà còn là lời cảnh tỉnh về sức chịu đựng giới hạn của di sản vật chất truyền thống trước biến đổi khí hậu khốc liệt. Nước mưa ngấm lâu ngày, áp lực thủy lực từ hồ Ngoại Kim Thủy và sự lão hóa tự nhiên của vật liệu khiến chúng không thể trụ vững trước sức ép thiên tai.

Bảo tồn bền vững Hoàng thành Huế trước biến đổi khí hậu
Thông tin doanh nghiệp:
MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, tiếp tục dẫn đầu chuyển đổi số

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận tăng trưởng tích cực trên cả yếu tố quy mô, hiệu quả và chất lượng tài sản. Báo cáo cho thấy MB đang khẳng định sức bật nội lực trong bối cảnh thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam còn nhiều biến động.

MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, tiếp tục dẫn đầu chuyển đổi số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top