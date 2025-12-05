Khai mạc giải cầu lông, bóng bàn Đại hội Thể dục thể thao thành phố

Tranh tài cầu lông sau lễ khai mạc

Giải quy tụ gần 250 VĐV nam, nữ phong trào xuất sắc trên địa bàn thành phố, trong đó, 150 VĐV cầu lông đến từ 17 đơn vị, địa phương tranh tài 7 nội dung, gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Ở môn bóng bàn, gần 100 VĐV đến từ 11 địa phương, đơn vị, tranh tài 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Trước đó, Đại hội TDTT thành phố đã thi đấu xong 5 môn: đua ghe, Karate, Taekwondo, đá cầu và bóng chuyền.

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT thành phố lần X năm 2025 - 2026 thi đấu 18 môn, gồm: cờ vua, bóng đá, Karate, Taekwondo, điền kinh, bơi lội, cầu lông, việt dã, bóng bàn, bóng chuyền, vật dân tộc, bắn nỏ, đua ghe, cờ tướng, Vovinam, đá cầu, Bida, bi sắt, diễn ra từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026.