Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm: Kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm

Sản phẩm xi măng thương hiệu Đồng Lâm đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường

Chú trọng chất lượng

Trong kinh doanh, ngoài chính sách chăm sóc khách hàng thì chất lượng sản phẩm là nền tảng tạo dựng uy tín và niềm tin lâu dài đối với thương hiệu. Với mong muốn mang lại sản phẩm có chất lượng tốt và ổn định, Đồng Lâm đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng các sản phẩm quá trình từ chuẩn bị nguyên, nhiên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra.

Ông Tôn Thất Tùng Thành, Giám đốc Chất lượng kiêm Trưởng phòng Thí nghiệm - Kiểm tra chất lượng sản phẩm và Dịch vụ kỹ thuật (Phòng TN-KCS&DVKT) Đồng Lâm cho biết, sản xuất xi măng có chất lượng cao ngoài yếu tố công nghệ và thiết bị sản xuất hiện đại, nguyên liệu và phụ gia tốt, còn đòi hỏi phải thực hiện nghiêm ngặt công tác kiểm soát để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Để đáp ứng được yêu cầu đó, tại Nhà máy xi măng Đồng Lâm, hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ được xây dựng phù hợp với chuẩn mực ISO 9001, thống nhất quản lý toàn bộ quy trình liên quan đến hoạt động sản xuất và quản lý chất lượng, bao gồm cả các quá trình từ chuẩn bị nguyên, nhiên liệu cho đến sản xuất và xuất tiêu thụ sản phẩm, công tác dịch vụ kỹ thuật hậu mãi. Tiêu chuẩn kỹ thuật của nguyên, nhiên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm đều được xây dựng, ban hành thành tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).

Trong đó, tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm xi măng Đồng Lâm được xây dựng đáp ứng vượt mức so với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, quốc tế quy định, mức chất lượng đảm bảo vượt trội nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng. Hiện nay, xi măng Đồng Lâm với nhiều dòng sản phẩm có chất lượng được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật theo TCVN 2682:2020, TCVN 6260:2020, TCVN 6067:2018, TCVN7711:2013, ASTM C150 Type I và II, BS EN 197-1.

Với đội ngũ thí nghiệm viên thuộc Phòng TN-KCS&DVKT được Văn phòng Công nhận Quốc gia công nhận có năng lực đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17025, chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt từ công đoạn chuẩn bị nguyên, nhiên liệu, các sản phẩm trung gian trong quá trình sản xuất cho đến sản phẩm cuối cùng được xuất tiêu thụ. Các kết quả kiểm tra và thử nghiệm được xem xét, đánh giá sự phù hợp so với những yêu cầu kỹ thuật mà công ty đã đề ra. Theo đó, sản phẩm của từng công đoạn sản xuất phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCCS, các sản phẩm không phù hợp phải được xử lý mới được chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Các mỏ nguyên liệu cũng được khảo sát, thăm dò để xác định chất lượng từng vùng nguyên liệu, từ đó kế hoạch khai thác được lập và nguyên liệu sẽ được phối trộn phù hợp để đảm bảo yêu cầu và tiết kiệm được tài nguyên. Tương tự, nguồn nguyên, nhiên liệu mua ngoài cũng đảm bảo chỉ những lô hàng đạt yêu cầu chất lượng mới được phép nhập, những lô hàng có khiếm khuyết sẽ được xử lý hoặc trả lại đơn vị cung ứng.

Ghi dấu tại nhiều công trình lớn

Ông Tôn Thất Tùng Thành chia sẻ, điểm nổi trội trong công tác kiểm soát chất lượng tại Nhà máy xi măng Đồng Lâm, đó là các thiết bị phân tích hiện đại và ứng dụng công nghệ được sử dụng. Nhằm phục vụ kịp thời cho công tác kiểm soát và đảm bảo chất lượng, bên cạnh các phương pháp phân tích tiêu chuẩn do đội ngũ thí nghiệm viên có tay nghề tốt thực hiện, Phòng TN-KCS&DVKT còn được trang bị các thiết bị thử nghiệm tiên tiến. Máy phân tích X-ray của hãng Thermo Fisher Scientific sử dụng phương pháp huỳnh quang tia X (XRF) và nhiễu xạ tia X (XRD) có khả năng phân tích chính xác thành phần hóa học chỉ trong thời gian chưa đến 2 phút có thể giúp kiểm soát chất lượng được nhanh chóng, kịp thời.

Đặc biệt, Đồng Lâm là nhà máy xi măng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam trang bị 2 hệ thống Geoscan-C của hãng Scantech (Australia) sử dụng phương pháp phân tích hoạt hóa tức thời neutron bằng tia gamma (PGNAA - Prompt Gamma Neutron Activation Analysis), kết quả phân tích trực tuyến (phân tích thành phần hóa học nguyên liệu khi đang được vận chuyển trên băng tải) đá vôi nguyên liệu nhập vào kho và hỗn hợp nguyên liệu sản xuất bột liệu sẽ được truyền về máy tính được đặt tại các đơn vị chức năng sau mỗi 30 giây, bao gồm cả giá trị tức thời và dữ liệu thống kê tích lũy.

Để đảm bảo sự chính xác của kết quả thử nghiệm và khách quan trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm, định kỳ Phòng TN-KCS&DVKT tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng với các phòng thí nghiệm có năng lực trên toàn quốc và gửi mẫu sản phẩm định kỳ đến các trung tâm phân tích như Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Quatest 2), SGS Việt Nam, Viện Vật liệu xây dựng, Quacert,…

Bên cạnh việc sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật với mức chất lượng vượt trội, Đồng Lâm còn quan tâm và cố gắng thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của người sử dụng về các tính chất ứng dụng của sản phẩm. Tại nhà máy, hỗn hợp bê tông và bê tông được đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm làm thí nghiệm kiểm tra liên tục trong quá trình sản xuất sản phẩm. Thông qua các thí nghiệm ứng dụng, việc điều chỉnh các chỉ tiêu kỹ thuật kịp thời được thực hiện. Vì vậy, sản phẩm xi măng Đồng Lâm được người sử dụng đánh giá cao về cường độ, độ dẻo, tính công tác, tính liên kết và đáp ứng thị hiếu về màu sắc.