Bàn giao tim mốc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cầu vượt phá Tam Giang

HNN.VN - Ngày 19/9, Ban quản lý Dự án khu vực 3 tổ chức buổi làm việc để nhận bàn giao tim mốc phục vụ cho việc đo đạc lập hồ sơ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu qua phá Tam Giang nối thị trấn Phú Đa (thuộc huyện Phú Vang cũ, nay là xã Phú Vang) đi xã Vinh Xuân (thuộc huyện Phú Vang cũ, nay là xã Phú Vinh).

Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường ranh giới đã cắm mốc 

Dự án cầu qua phá Tam Giang nối thị trấn Phú Đa đi xã Vinh Xuân, được UBND thành phố Huế phê duyệt tại quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 23/1/2024, giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế làm chủ đầu tư.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 3,05 km, có điểm đầu tại Km0 tiếp nối điểm cuối đường Võ Phi Trắng (xã Phú Vang) và điểm cuối tại Km3+053,32 giao với QL49B tại Km68+450 (thuộc địa phận xã Phú Vinh). Chiều rộng cầu là 15,5m, có tải trọng là 300kg/m2. Công trình được thiết kế theo giao thông cùng mức, có đảo giao thông, bố trí đầy đủ đèn tín hiệu, biển báo và hệ thống điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư trên 1.023 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào đầu năm 2026, thời gian thực hiện trong vòng 4 năm.

Công trình hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính trong khu vực theo quy hoạch, nâng cao năng lực thông hành, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đường giao thông thành phố Huế, tạo động lực để phát triển các khu đô thị mới, đô thị vệ tinh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã Phú Vang và các xã lận cận trên địa bàn.

Quỳnh Anh
