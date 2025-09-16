Bất động sản công nghiệp - Động lực tăng trưởng mới

KCN Phú Bài - địa chỉ thu hút sản xuất xanh, sạch của nhiều nhà đầu tư

Xu hướng tất yếu

Trước đây, khu công nghiệp (KCN) chủ yếu được phát triển như những cụm sản xuất thuần túy, chỉ tập trung vào hạ tầng nhà máy, kho bãi. Tuy nhiên, trước nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực ổn định, đồng thời giải quyết các vấn đề về an sinh, môi trường và đô thị hóa, nhiều địa phương đã chuyển sang mô hình phát triển KCN tích hợp BĐS công nghiệp, nhà ở công nhân và tiện ích xã hội - được xem như những “đô thị công nghiệp nhỏ”.

Huế đang đi đúng xu hướng này với một loạt dự án quy mô lớn. Tiêu biểu là dự án Khu liên hợp sản xuất Kim Long Motor Huế ở Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Với tổng vốn đầu tư hơn 4.476 tỷ đồng, dự án không chỉ có nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, chế tạo động cơ và linh kiện phụ tùng mà còn tích hợp trung tâm nghiên cứu - đào tạo nhân lực kỹ thuật cao. Hiện nay, đi cùng với dự án sản xuất, Kim Long Motor cũng được thành phố đồng ý chủ trương phát triển khu nhà ở xã hội rộng 18.800m², bao gồm 898 căn hộ; trong đó, 780 căn dành riêng cho công nhân và chuyên gia; số còn lại sẽ thuộc phân khúc nhà ở thương mại, góp phần đa dạng hóa sự lựa chọn cho người dân. Với tổng vốn đầu tư gần 578 tỷ đồng, dự án này dự kiến sẽ hoàn thành trong 24 tháng từ khi được bàn giao đất, trước mắt đáp ứng nhu cầu sinh sống hơn 2.000 người lao động.

Khu công nghiệp Gilimex Phú Bài hứa hẹn sẽ có nhiều khu nhà ở xã hội và thương mại được đầu tư trong thời gian đến

Mô hình “3 trong 1”: Sản xuất, sinh sống và dịch vụ Kim Long Motor đang triển khai không chỉ giúp giữ chân lao động, giảm áp lực hạ tầng đô thị mà còn tối ưu chi phí vận hành cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất, tạo môi trường làm việc, sinh hoạt khép kín, an toàn.

Không chỉ Kim Long Motor Huế, KCN Gilimex Phú Bài cũng đang đầu tư với quy mô 460ha, tổng đầu tư 2.600 tỷ đồng. Nhà đầu tư KCN này cũng phát triển đồng bộ hạ tầng nhà xưởng đạt tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm logistics, kho lạnh, cảng cạn; đồng thời xây dựng khu nhà ở công nhân, chuyên gia và các tiện ích xã hội như trường học, trạm y tế, khu thể thao, công viên nội khu. KCN Gilimex có vị trí chiến lược gần sân bay Phú Bài, Quốc lộ 1A và tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, thu hút các doanh nghiệp hậu cần và sản xuất chế biến vào thuê đất. Dự kiến thời gian tới, KCN Gilimex sẽ trở thành trung tâm logistics miền Trung, hỗ trợ hiệu quả cho chuỗi cung ứng, đồng thời giải quyết được bài toán về nhà ở công nhân trên địa bàn.

Tạo lợi thế cạnh tranh

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế, một trong những yếu tố khiến BĐS công nghiệp tại Huế thu hút nhà đầu tư chính là quỹ đất rộng, chi phí thuê đất và sinh hoạt hợp lý, cùng với môi trường sống trong lành, phù hợp cho phát triển các mô hình KCN bền vững.

TP. Huế hiện có hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, từ cảng biển nước sâu Chân Mây, sân bay quốc tế Phú Bài, đến các cao tốc, QL1A, 49A, 49B. Những yếu tố này không chỉ tạo thuận lợi cho vận tải, logistics mà còn tăng khả năng kết nối liên vùng, giúp Huế trở thành cửa ngõ giao thương giữa miền Trung và cả nước.

Trong bối cảnh các tỉnh, thành như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Bắc Ninh bắt đầu đối mặt với quỹ đất công nghiệp hạn hẹp, chi phí đầu vào tăng cao, thì Huế sẽ là một lựa chọn mới hấp dẫn với chính sách thu hút đầu tư minh bạch, hỗ trợ pháp lý tốt, nhất là các ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư vào KCN có tích hợp nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, Luật Nhà ở 2023 và Quyết định 227/QĐ-TTg, ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp theo hướng linh hoạt hơn, cho phép xây dựng nhà ở cho công nhân và các dịch vụ tiện ích kèm theo ngay trong KCN, thay vì phải tách rời như trước đây. Đây chính là cơ sở pháp lý thuận lợi để mô hình “khu công nghiệp tích hợp” phát triển mạnh ở TP. Huế.

Từ hiệu ứng của Kim Long Motor Huế và KCN Gilimex Phú Bài, TP. Huế đang tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, logistics và BĐS. Trong tương lai gần, Huế được kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị vệ tinh hiện đại của miền Trung, có vai trò trọng yếu trong chiến lược phát triển kinh tế vùng.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công thương, BĐS công nghiệp tại Huế được nhìn nhận như hạt nhân của sự phát triển bền vững, nơi kết nối sản xuất, an cư và dịch vụ thành một thể thống nhất. Khi người lao động có nhà ở gần nơi làm việc, con cái họ có điều kiện học tập tốt, dễ tiếp cận các dịch vụ y tế, giải trí, thể thao… thì doanh nghiệp không chỉ có được đội ngũ nhân lực ổn định, mà còn xây dựng được một cộng đồng lao động gắn bó lâu dài. Điều này còn có ý nghĩa trong bối cảnh cạnh tranh nhân sự và chi phí vận hành ngày càng cao.

Với sự quan tâm của chính quyền và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, lĩnh vực BĐS công nghiệp Huế đang mở ra hướng đi mới mang tính bền vững. Đây là nền tảng quan trọng để TP. Huế khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp mới của khu vực miền Trung, góp phần nâng tầm vị thế kinh tế địa phương trên bản đồ công nghiệp quốc gia.