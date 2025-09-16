Thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn

Phát triển giống lợn tại Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F tại phường Phong Điền

Chuỗi giá trị nông sản hữu cơ

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Tập đoàn Quế Lâm cho rằng, chuỗi giá trị nông sản hữu cơ là một tập hợp các hoạt động liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản hữu cơ, trong đó mỗi khâu đều có sự tham gia của nhiều chủ thể như nông dân, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, nhà phân phối, người tiêu dùng và tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Từ những ý tưởng đó, thời gian qua, Tập đoàn Quế Lâm đã phối hợp các sở, ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng chuỗi giá trị NNHC, NNTH. Về trồng trọt đã xây dựng chuỗi giá trị nông sản lúa hữu cơ, cây ăn quả, rau màu hữu cơ… trên diện tích 500ha với hàng trăm hộ nông dân và HTX tham gia. Về chăn nuôi đã xây dựng chuỗi giá trị lợn, bò, gà hữu cơ Quế Lâm, thu hút trên 100 hộ nông dân và HTX tham gia, với tổng đàn lợn trên 8.000 con, đàn bò vàng trên 150 con, đàn gà hữu cơ trên 7.000 con. Thực tế đã khẳng định, các hộ tham gia chuỗi liên kết giá trị đều có công việc ổn định, thu nhập hằng năm từ 200 - 500 triệu đồng, cao hơn so với chăn nuôi, trồng trọt thông thường.

Hộ ông Nguyễn Văn Lịch ở phường Phong Điền được Tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ chăn nuôi lợn hữu cơ khoảng 6 năm nay với 10 lợn nái và hàng trăm con lợn thịt, sản phẩm xuất chuồng mỗi năm đạt trên 12 tấn thịt lợn hơi, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho gia đình. Gia đình ông cũng xây dựng mô hình tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt khép kín an toàn sinh học, với lợn hữu cơ và cây thanh trà, thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm.

Theo Tập đoàn Quế Lâm, ngoài xây dựng chuỗi giá trị, đơn vị này còn chuyển giao quy trình, kỹ thuật NNHC, kinh tế tuần hoàn cho nông dân. Theo đó, với sự hỗ trợ của các địa phương, đơn vị đã chuyển giao quy trình kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học cho hàng trăm hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm và chuyển giao quy trình, kỹ thuật trồng trọt hữu cơ cho nhiều hộ và HTX trên diện tích 1.500ha lúa và hàng trăm ha cây ăn quả hữu cơ; phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức tập huấn, xử lý các phụ, phế phẩm và rác hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh tại nhà; tặng hơn 16.000kg men vi sinh để nông dân xử lý rác hữu cơ, xử lý rơm rạ và các phụ phẩm, phế phẩm trong nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm chia sẻ, đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế NNHC, NNTH theo chuỗi giá trị là một công việc khó và chưa có tiền lệ, cần sự vào cuộc và đồng hành của cả hệ thống chính trị với doanh nghiệp. Vì vậy, Tập đoàn Quế Lâm cần sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền địa phương trong việc lan tỏa phát triển NNHC, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố.

Đầu tư hạ tầng

Hiện nay, Tập đoàn Quế Lâm đã ký kết hợp tác với hàng chục tỉnh, thành, xây dựng hàng trăm mô hình liên kết với các địa phương và hộ nông dân để trồng trọt, chăn nuôi và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nông dân. Riêng tại TP. Huế, hơn 15 năm qua, Quế Lâm đã đầu tư 1 nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại phường Hương Trà, 1 tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F tại phường Phong Điền, 3 công ty trực thuộc tập đoàn để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, cùng với các HTX và hàng trăm hộ nông dân liên kết sản xuất nông sản hữu cơ và chăn nuôi an toàn sinh học tại các địa phương.

Tập đoàn cũng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ kinh tế NNHC, NNTH, sinh thái, chuỗi giá trị Quế Lâm. Cụ thể, đã đầu tư hoàn thiện tổ hợp NNHC, NNTH, sinh thái 4F ở xã Phong Điền, trên diện tích 15ha với kinh phí 1.000 tỷ đồng. Tổ hợp này không chỉ sản xuất, kinh doanh mà còn là nơi nghiên cứu khoa học thực nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, nông dân, các HTX, doanh nghiệp và cũng là nơi tham quan, học tập, trải nghiệm để nâng cao nhận thức cho nông dân và người tiêu dùng.

Tại tổ hợp 4F có khu sản xuất chế biến nông sản hữu cơ và nuôi ruồi lính đen, hiện đang liên kết và nuôi trên 100 bò vàng, 2.000 gà ri, 3.000 lợn thịt và 100 lợn nái. Đặc biệt, khu nuôi ruồi lính đen có công suất trên 3.000 tấn nhộng tươi/năm, không chỉ cung cấp nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi mà còn xử lý hàng ngàn tấn phụ phẩm thành hàng trăm tấn phân hữu cơ vi sinh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Ngoài ra, Quế Lâm đã xây dựng khu vườn trồng cây ăn quả và các loại thảo dược, cũng là nơi bảo tồn các loại giống cây trồng đặc hữu và cung cấp dược liệu để sản xuất các chế phẩm bảo vệ sức khỏe...