Triển khai chiến dịch sàng lọc miễn phí bệnh hô hấp trong cộng đồng

HNN.VN - Trong hai ngày 16 và 17/12, Bệnh viện Phổi TP. Huế phối hợp với Trung tâm Y tế Phú Vang và Trạm Y tế xã Phú Hồ tổ chức chiến dịch sàng lọc bệnh hô hấp trong cộng đồng năm 2025 tại Trạm Y tế xã Phú Hồ (cơ sở 3). Hoạt động nhằm phát hiện sớm các bệnh lý hô hấp thường gặp, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ tuyến cơ sở.

Người dân được chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp và tư vấn điều trị 

Chiến dịch năm nay tập trung vào mục tiêu tăng tỷ lệ phát hiện sớm lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và hen phế quản - những bệnh lý có tỷ lệ mắc cao, diễn biến âm thầm và dễ gây biến chứng nếu không được can thiệp kịp thời. Việc chủ động sàng lọc trong cộng đồng không chỉ giúp người bệnh được tiếp cận điều trị sớm mà còn góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

Theo kế hoạch, người dân tham gia chiến dịch được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ sàng lọc chuyên sâu hoàn toàn miễn phí, bao gồm: khám đánh giá các triệu chứng hô hấp, chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp đối với các trường hợp nghi ngờ mắc COPD hoặc hen phế quản, đồng thời thực hiện xét nghiệm Xpert đối với những trường hợp có dấu hiệu nghi lao phổi. Sau sàng lọc, người dân được tư vấn kết luận và hướng dẫn tiếp tục theo dõi, điều trị khi cần thiết.

Thông qua chiến dịch, người dân không chỉ được kiểm tra sức khỏe mà còn nâng cao nhận thức về việc chủ động phòng, chống các bệnh hô hấp mạn tính và bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lao phổi.

Được biết, từ nay đến ngày 25/12, Bệnh viện Phổi TP. Huế tiếp tục triển khai chiến dịch sàng lọc bệnh hô hấp cho người dân tại hai xã Phú Hồ và Phú Vang. Ngành y tế địa phương khuyến khích người dân có biểu hiện ho kéo dài, khó thở, tức ngực hoặc các triệu chứng nghi ngờ bệnh hô hấp tích cực tham gia sàng lọc để được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

NGỌC KHÁNH
