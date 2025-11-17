Chậm giải phóng mặt bằng mỏ đá vôi Phong Xuân

Công tác giải phóng mặt bằng mỏ đá vôi Phong Xuân giai đoạn 2 chậm tiến độ nhiều năm

Chậm tiến độ

Mỏ đá vôi Phong Xuân của Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm được đưa vào khai thác từ năm 2014, với tổng diện tích 2 giai đoạn hơn 90ha. Riêng giai đoạn 2 của DA có diện tích khoảng 35ha với 115 tổ chức, hộ gia đình nằm trong phạm vi GPMB. Trong đó, có 67 tổ chức, hộ gia đình bị ảnh hưởng đất đai, tài sản và 48 hộ bị ảnh hưởng lăng mộ.

Theo Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm, giai đoạn 2 mỏ đá vôi Phong Xuân dù đã được UBND huyện Phong Điền (cũ) ra thông báo thu hồi đất và triển khai thực hiện từ ngày 18/2/2021 (Thông báo số 19/TB-UBND ngày 18/2/2021), nhưng đến nay công tác GPMB vẫn chưa hoàn thành. Sau gần 5 năm triển khai nhưng DA mới hoàn thành GPMB sạch được 20,44/35ha chiếm khoảng 57% diện tích đất và di dời xong được 122/142 lăng mộ.

Cụ thể, về phần đất đai, cây trồng bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án đền bù được 32,4ha/35ha, chiếm 92% diện tích đền bù. Trong đó, đã chi trả đền bù cho 40/62 hộ tương đương hơn 20/35ha, còn 22/62 hộ chưa nhận tiền đền bù, tương đương 12/35ha toàn bộ diện tích DA giai đoạn 2.

Về phần lăng mộ đã hoàn thành phê duyệt phương án đền bù di dời cho 100% số lăng mộ hiện có nằm trong phạm vi ranh giới GPMB của mỏ đá vôi, tương đương 142/142 lăng mộ. Trong đó, đã chi trả hỗ trợ di dời 122/142 lăng mộ, đạt tỷ lệ 86%. Còn lại 20/142 lăng mộ của 9 hộ dân chưa đồng ý di dời do chờ đền bù phần cây trồng ngoài quy định.

Theo Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm, nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm GPMB là do khi có thông báo thu hồi đất từ UBND huyện Phong Điền cũ (nay là UBND phường Phong Điền), nhiều hộ dân cố tình trồng thêm các loại cây ăn quả, cây cảnh và làm các đường ống nước để đòi hỏi được bồi thường với giá trị lớn hơn quy định Nhà nước. Số cây trồng, tài sản này đều hình thành sai quy định do người dân cố tình trồng cây sau khi có thông báo thu hồi đất của chính quyền địa phương nên không được UBND huyện Phong Điền (cũ) áp giá, phê duyệt đền bù theo quy định.

Tiếp tục vận động

Ông Phạm Văn Bằng, Giám đốc điều hành mỏ đá vôi Phong Xuân cho biết, để sớm giải quyết tình trạng trên, Nhà máy Xi măng Đồng Lâm đã ban hành chính sách hỗ trợ bổ sung tiền giống cây trồng cho số lượng cây trồng sai quy định, không kể mật độ dày thưa, với mức tương đương giá mua cây giống trên thị trường. Tổng chi phí để hỗ trợ thêm đợt này khoảng gần 10 tỷ đồng, tương đương 60% giá trị đền bù GPMB và đã được UBND huyện Phong Điền (cũ) phê duyệt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 22/62 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường GPMB.

Về phần lăng mộ, phía nhà máy đã áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ thêm cùng lúc ngoài tiền đền bù theo quy định Nhà nước. Cụ thể, hỗ trợ thêm xi măng cho các hộ dân với mức 3 tấn/lăng xây, 1,5 tấn/mộ xây và 0,5 tấn/mộ đất. Xi măng được nhà máy chở tới tận nhà, công trình cho các hộ dân. Đồng thời, hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ dân phần chi phí trước và sau cất bốc; xe cẩu để cất bốc giúp các hộ dân trong quá trình di dời. Ngoài ra, Đồng Lâm cũng chủ động thuê máy xúc, thiết bị để gia cố, sửa chữa lại các tuyến đường để người dân đi lại dễ dàng, thuận tiện trong quá trình di dời lăng mộ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 20 lăng mộ của 9 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù và tiền hỗ trợ thêm của Đồng Lâm để thực hiện di dời.

Theo ông Phạm Văn Bằng, nếu công tác bồi thường GPMB của DA mỏ đá vôi giai đoạn 2 vẫn triển khai chậm và kéo dài sẽ dẫn dến nguy cơ khiến Nhà máy Xi măng Đồng Lâm phải dừng sản xuất do không có nguyên liệu đá vôi. Việc này còn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của hơn 500 lao động đang làm việc tại nhà máy và môi trường đầu tư của thành phố.

Vì vậy, Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm đề nghị các cấp chính quyền địa phương, UBND thành phố, phường Phong Điền, lực lượng an ninh, các tổ chức đoàn thể địa phương sớm hỗ trợ công ty trong việc tuyên truyền, vận động 22 hộ dân có cây trồng ngoài quy định chưa nhận tiền và 9 hộ dân có lăng mộ còn lại sớm chấp thuận phương án đền bù GPMB đã được UBND phường Phong Điền phê duyệt, cũng như mức hỗ trợ giống cây trồng ngoài quy định mà Đồng Lâm áp dụng và chi trả hỗ trợ cho các hộ dân trước đó.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 - đơn vị đảm trách công tác GPMB mỏ đá vôi Phong Xuân, Ban QLDA đã tiến hành phúc tra đối với phần diện tích đất còn thiếu và điều chỉnh so với các hồ sơ địa chính trước đây. Theo kết quả buổi phúc tra, các hộ gia đình đã đồng ý kê khai và bổ sung vào biên bản phúc tra tài sản các thửa đất còn thiếu. Đồng thời đề nghị bổ sung phúc tra phần mương nước và điều chỉnh phần diện tích đất giao thông (đường vào nhà) thành đất ở. Tuy nhiên, thời gian vừa qua do thời tiết không thuận lợi nên Ban QLDA chưa sắp xếp được thời gian để kiểm tra kiến nghị của các hộ dân.

Thời gian tới, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 sẽ phối hợp với UBND phường Phong Điền chia ra từng nhóm vướng mắc trong công tác GPMB DA mỏ đá vôi Phong Xuân để tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các quy định của Nhà nước về phương án đền bù theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân nhằm sớm hoàn thành công tác GPMB cho DA.