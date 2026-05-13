TP. Huế còn 38 lối đi tự mở băng qua đường sắt cần xóa bỏ

Rào chắn, xóa bỏ thêm 2 lối đi tự mở nguy hiểm băng qua tuyến đường sắt Bắc - Nam

Trước đó, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, các đơn vị, địa phương và ngành chức năng đã xóa bỏ được 52/90 lối đi tự mở trên toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP. Huế.

Mới đây (ngày 16/5), Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên phối hợp với các cơ quan chức năng của TP. Huế tổ chức rào đóng, xóa bỏ thêm 2 lối đi tự mở nguy hiểm băng qua tuyến đường sắt Bắc - Nam nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu và an toàn cho người dân sinh sống dọc tuyến.

Hai vị trí được rào đóng gồm: Km 670+510 thuộc phường Phong Thái và Km 682+920 thuộc phường Hương An. Đây đều là những điểm nằm trên đoạn đường cong, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Việc chủ động xóa bỏ các lối đi tự mở không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt, mà còn từng bước lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua TP. Huế dài khoảng 112km. Hiện nhiều lối đi tự mở còn lại chưa được trang bị rào chắn, thiếu biển cảnh báo, tầm nhìn bị che khuất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Hiện ngành chức năng đã rào chắn, xóa bỏ được 52/90 lối đi tự mở

Ngoài việc tuyên truyền người dân và tiếp tục đóng, xóa các lối đi tự mở, TP. Huế cũng đã và đang đề xuất Bộ Xây dựng đầu tư xây dựng 5 hầm chui đường sắt tại các vị trí: Km 690+380 nối với đường Lương Văn Can; Km 713+025 và Km 716+220 đoạn qua xã Lộc An; Km 755+850 và Km 756+595 đoạn qua xã Chân Mây - Lăng Cô.

Địa phương cũng đề xuất nâng cấp 4 lối đi tự mở thành đường ngang tại các vị trí Km 670+510 thuộc phường Phong Thái; Km 685+445 thuộc phường Phú Xuân; Km 723+450 thuộc xã Lộc An và Km 743+020 thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô.