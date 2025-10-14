  • Huế ngày nay Online
UBND thành phố Huế làm việc với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

HNN.VN - Ngày 15/10, UBND thành phố Huế tổ chức cuộc họp, làm việc với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị về phương án, kế hoạch thực hiện đầu tư các dự án tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài. Tham dự cuộc họp có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Toàn cảnh cuộc họp 

Tại cuộc họp, sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể về phương án, kế hoạch, cam kết thực hiện việc hợp tác, đầu tư dự án Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cho biết: Hiện nay, thành phố đang kiến nghị điều chỉnh, sắp xếp lại công năng của Nhà ga T1 cho phù hợp với nhu cầu thực tế sau khi có Nhà ga T2 đi vào hoạt động; đã đề xuất Cục Hàng không Việt Nam rà soát đưa vào quy hoạch và kế hoạch đầu tư, nâng cấp đường, hệ thống đường lăn, giải pháp đầu tư đường cất hạ cánh đảm bảo khai thác an toàn, ổn định lâu dài, không bị gián đoạn, không đóng cửa sân bay khi nâng cấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhận định, với hiện trạng như hiện nay, nếu công trình nhà ga hành khách T1 tiếp tục không được sử dụng thì sẽ dẫn đến tình trạng xuống cấp, hư hỏng về kiến trúc, kết cấu và hệ thống trang thiết bị, ảnh hưởng đến chất lượng công trình do ít hoạt động và chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường thời tiết.

Hiện nay Bộ Xây dựng, Cục Hàng không đang rà soát, Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan chuẩn bị các đầy đủ các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch và đầu tư phát triển các Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài để có báo cáo hoàn chỉnh cho UBND thành phố.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài hiện có tổng diện tích sàn sử dụng của nhà ga là 6.539 m2, gồm 2 tầng chính, mỗi tầng cao 4,5m. Nhà ga hành khách T1 được sử dụng phục vụ khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế cho đến ngày 27/4/2023. Từ ngày 28/4/2023 đến nay nhà ga hành khách T1 chưa có phương án khai thác, trong khi điều kiện hạ tầng kiến trúc, kết cấu và các hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Theo quy hoạch tại Quyết định số 1029/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 thì khu đất nhà ga hành khách T1 được quy hoạch như sau: giai đoạn 2020, đưa nhà ga số 17 vào sử dụng (nhà ga hành khách T2), nhà ga hành khách T1 được cải tạo thành nhà ga hàng hóa; giai đoạn 2030, sử dụng nhà ga hành khách T1 là ga hàng không chung.

Ngọc Minh
