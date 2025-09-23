Thông báo mời chào giá V/v: Bảo dưỡng máy làm lạnh nước Chiller - Hệ thống điều hòa không khí và thông gió nhà ga T2

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến 31/12/2025.

- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá

- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ 00 phút ngày 28/9/2025.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Ø Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Ø Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.

- Người liên hệ: Ông Trần Doãn Bảo, số điện thoại: 090 645 6800.

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website: