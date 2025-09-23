  • Huế ngày nay Online
Thông báo mời chào giá V/v: Bảo dưỡng máy làm lạnh nước Chiller - Hệ thống điều hòa không khí và thông gió nhà ga T2

HNN.VN - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Bảo dưỡng máy làm lạnh nước Chiller - Hệ thống điều hòa không khí và thông gió nhà ga T2”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến 31/12/2025.

- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá

-  Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ 00 phút ngày 28/9/2025.

-  Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Ø Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Ø Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.

- Người liên hệ: Ông Trần Doãn Bảo, số điện thoại: 090 645 6800.

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:

 https://www.vietnamairport.vn/phubaiairport/

bảo dưỡngmáy làm lạnh nước ChillerCảng hàng không quốc tế Phú Bài
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Thông báo mời chào giá V/v: Bảo dưỡng bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt hệ thống Chiller và bơm tăng áp cấp nước nhà ga

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Bảo dưỡng bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt hệ thống Chiller và bơm tăng áp cấp nước nhà ga”.

Thông báo mời chào giá V v Bảo dưỡng bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt hệ thống Chiller và bơm tăng áp cấp nước nhà ga
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Mời tham gia sơ tuyển hạng mục “Lựa chọn đơn vị khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài" (lần 2)”

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-CHKQTPB ngày 07/5/2025 của Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển và Hồ sơ mời chào giá, Kế hoạch lựa chọn hạng mục: “Lựa chọn đơn vị khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (lần 2).

Mời tham gia sơ tuyển hạng mục “Lựa chọn đơn vị khai thác vị trí mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài lần 2 ”

