Từ ngày 28 - 29/6, nhiệt độ trên địa bàn TP. Huế có xu hướng giảm dần

Nhiệt độ trên địa bàn TP. Huế có xu hướng giảm dần, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ

Cụ thể, từ ngày 28 - 29/6, nhiệt độ trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm dần, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ.

Tuy nhiên, Đài KTTV TP. Huế lưu ý, trong thời gian nhiệt độ giảm dần, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ sẽ có sự dao động nhiệt độ tương đối lớn, khả năng xảy ra các hiện tượng thiên tai dông lốc, sét.

Vì vậy, người dân cần theo dõi, cập nhật các thông tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu những rủi ro do thiên tai xuống mức thấp nhất.

Theo Đài KTTV TP. Huế, ngày 24/6, trên địa bàn thành phố đã xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày là vào trưa 24/6; tại trạm Huế 38.8 độ C; trạm Nam Đông 38.4 độ C; trạm A Lưới 36.3 độ C.

Dự báo ngày 25 - 26/6, tại TP. Huế xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất 37.0 - 39.0 độ C, có nơi trên 39.0 độ C.