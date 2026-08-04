Giá lương thực thế giới tăng nhẹ vì nắng nóng và bất ổn địa chính trị

Nông dân thu hoạch lúa mì tại Srifa, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, số liệu mới công bố của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho thấy chỉ số giá lương thực toàn cầu trong tháng 7 đã tăng so với tháng trước và cao hơn khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này phản ánh xu hướng tăng giá của nhiều nhóm hàng thiết yếu, trong đó có ngũ cốc, đường và dầu thực vật.

Chỉ số giá ngũ cốc tăng 3,4% so với tháng 6 và cao hơn 6,9% so với cùng kỳ năm 2025. Giá lúa mì trên thị trường quốc tế tăng 5,8%, do hoạt động xuất khẩu từ khu vực Biển Đen vẫn bị gián đoạn bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các đợt nắng nóng tại một số vùng trồng trọt cũng làm gia tăng quan ngại về sản lượng lúa mì trong thời gian tới.

Giá ngô tăng 3,6% trong tháng 7, chủ yếu do điều kiện nóng và khô tại một số khu vực sản xuất của Mỹ. Bên cạnh đó, chi phí năng lượng tăng đã gây thêm áp lực đối với giá ngô, vốn được sử dụng rộng rãi trong chăn nuôi và sản xuất nhiên liệu sinh học. Đáng chú ý, chỉ số giá dầu thực vật tăng tới 2%, lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. Nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học tại Indonesia, cùng với đà tăng của giá dầu thô, là các yếu tố hỗ trợ xu hướng này.

FAO cho rằng giá năng lượng ảnh hưởng lớn đến giá lương thực, thông qua chi phí vận tải, phân bón, chế biến và sản xuất nhiên liệu sinh học. Do đó, tình hình địa chính trị phức tạp và biến động trên thị trường năng lượng quốc tế có thể tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận lương thực của người dân, nhất là tại các quốc gia dễ bị tổn thương.

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