Pháp lập bản đồ các điểm tránh trú nóng

Nắng gay gắt ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Công cụ trên do Bộ Chuyển đổi sinh thái phối hợp Cơ quan Chuyển đổi sinh thái Pháp (Ademe) xây dựng, hướng tới phục vụ cả người dân lẫn chính quyền địa phương. Bản đồ hiện xác định khoảng 42.000 địa điểm có thể sử dụng làm nơi tránh nóng, trong đó có khoảng 400 địa điểm đã được người dân lựa chọn và sử dụng như những điểm tránh nóng trên thực tế.

Ngoài các địa điểm này, hệ thống còn tích hợp nhiều không gian công cộng có khả năng giảm nhiệt như khoảng 16.000 công viên và vườn hoa đô thị, khoảng 9.000 bảo tàng, thư viện và cơ sở văn hóa, cùng các trung tâm thương mại, bể bơi và khu vực tắm ngoài trời.

Theo Ademe, việc lựa chọn các địa điểm không chỉ dựa trên vị trí mà còn xem xét nhiều yếu tố như mức độ mát mẻ cảm nhận được, chất lượng bóng râm, sự hiện diện của mặt nước và thời điểm trong ngày mà điều kiện nhiệt độ dễ chịu nhất.

Giới chức Pháp nhấn mạnh đây trước hết là một công cụ phục vụ y tế công cộng. Trong các đợt nắng nóng, người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh mạn tính được khuyến cáo nên dành nhiều giờ trong ngày tại những nơi mát, tốt nhất là có điều hòa, nhằm hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và các biến chứng do nhiệt độ cao.

Việc xây dựng bản đồ cũng giúp các địa phương xác định những khu vực còn thiếu không gian tránh nóng để có kế hoạch đầu tư bổ sung. Theo Bộ Chuyển đổi sinh thái, các khu vực đô thị hóa dày đặc với nhiều bê tông và mặt đường nhựa thường hình thành các "đảo nhiệt đô thị", nơi nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì ở mức cao do lượng nhiệt tích tụ từ ban ngày chưa kịp tỏa hết.

Công cụ mới là một phần trong Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu của Pháp. Trước đó, Cao ủy Chiến lược và Kế hoạch đã khuyến nghị mọi đô thị có từ 5.000 dân trở lên cần bảo đảm người dân có thể tiếp cận miễn phí một điểm tránh nóng trong vòng 10 phút di chuyển khi xảy ra các đợt nắng nóng.

Nhiều thành phố của Pháp cũng đang triển khai các giải pháp thích ứng. Tại Paris, chính quyền mở cửa công viên và vườn hoa suốt đêm trong những ngày nắng nóng, đồng thời mở thêm các khu vực bơi trên sông Seine và sông Marne nhằm tạo thêm không gian giải nhiệt cho người dân.

Giới chức Pháp cho rằng việc xác định và phổ biến rộng rãi các điểm tránh nóng sẽ góp phần hình thành "văn hóa ứng phó với nắng nóng", giúp người dân chủ động hơn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan được dự báo sẽ ngày càng thường xuyên và kéo dài do biến đổi khí hậu.

https://nhandan.vn/phap-lap-ban-do-cac-diem-tranh-tru-nong-post979581.html