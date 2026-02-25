Ngành ngân hàng đồng hành cùng thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đến thăm Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 tại Huế

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9, năm 2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 9 kiện toàn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình tổ chức mới theo chủ trương sắp xếp và kiện toàn bộ máy; hoàn thành việc hợp nhất, sáp nhập NHNN chi nhánh 5 tỉnh, thành phố để đưa NHNN Khu vực 9 đi vào hoạt động an toàn, hiệu quả. Bám sát diễn biến kinh tế, xã hội của từng địa phương, sự chỉ đạo của NHNN Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố, NHNN Khu vực 9 chủ động triển khai các giải pháp điều hành phù hợp với đặc thù từng vùng, ngành kinh tế, thực hiện hiệu quả vai trò quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Đến cuối tháng 12/2025, dư nợ các thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 668.168 tỷ đồng, tăng 16,92% so với cuối năm 2024. Trong đó, dư nợ tín dụng tại thành phố Huế đạt 95.807 tỷ đồng, tăng 15,84% so với cuối năm 2024.

Ông Phạm Bá Nam, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 9 thông tin, trong năm 2026, NHNN Khu vực 9 tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện chương trình cho vay nông, lâm, thủy sản và triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ tích cực cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Cùng với các nhiệm vụ trên, NHNN Khu vực 9 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội.

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Huế, trong năm 2025, chi nhánh đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch kinh doanh được giao. Dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 8.267 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch; tăng trưởng khoảng 17,4% góp phần bảo đảm nguồn vốn cho nền kinh tế. BIDV chi nhánh Huế cũng chủ động bố trí nguồn lực, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội trong năm đạt khoảng 4,64 tỷ đồng.

Phát biểu tại các điểm đến trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao những nỗ lực của ngành ngân hàng trong thực hiện các nhiệm vụ, đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp… trong phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng quà cho Ban lãnh đạo BIDV chi nhánh Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, trong năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng vững chắc để Huế phát triển bền vững, xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ; chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Huế đang tập trung cao độ hỗ trợ các dự án trọng điểm dự kiến khởi công vào dịp 26/3 năm nay.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cũng đề nghị NHNN Khu vực 9 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước tiếp tục chủ động trong điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dự án động lực mà thành phố đang tập trung hỗ trợ; tiết giảm chi phí, tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời khẳng định, sự đồng hành chặt chẽ của ngành ngân hàng trên địa bàn sẽ là lực đẩy quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.