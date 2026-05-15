Yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ 1/6

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1/6.

Bảo đảm nguồn cung, hạ tầng triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. (Ảnh: HOÀNG ANH) 

Việc triển khai nhằm thực hiện Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ trưởng Công thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Theo đó, từ ngày 1/6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, xăng E5RON92 tiếp tục được phối trộn, pha chế và cung ứng để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Để bảo đảm nguồn cung xăng sinh học phục vụ nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa trên thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu chủ động nguồn xăng nền, đẩy nhanh tiến độ pha chế, phối trộn xăng sinh học E5, E10; bảo đảm cung ứng đầy đủ sản lượng xăng sinh học đã ký kết, thỏa thuận với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng kế hoạch và tiến độ cam kết.

Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, Cục yêu cầu chủ động xây dựng phương án pha chế, phối trộn, mua bán xăng sinh học từ các thương nhân có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học và các thương nhân đầu mối nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và các đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng phân phối xăng sinh học E5, E10 từ ngày 01/6/2026.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối theo dõi sát diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường; chủ động phương án nguồn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục xăng sinh học trong mọi tình huống.

Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các doanh nghiệp được yêu cầu kịp thời báo cáo về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xem xét, xử lý, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trên thị trường.

Theo nhandan.vn
Từ ngày 20/5, 100% cửa hàng xăng của Petrolimex tại Huế sẽ bán xăng E10

Ngày 15/5, ông Nguyễn Khoa Phong Điền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế thông tin, đến thời điểm này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chuẩn bị hoàn tất việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu bắt đầu từ ngày 20/5, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON95.

Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học

Thay vì coi cộng đồng chỉ là đối tượng tuyên truyền, ngành chức năng địa phương xác định người dân là chủ thể trực tiếp tham gia quản lý, giám sát và đồng hành cùng chính quyền trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

