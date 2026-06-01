Malaysia triển khai dầu diesel sinh học B15 từ ngày 1/6

Malaysia chuẩn bị triển khai dầu diesel sinh học B15 vào 1/6.

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết các phụ phẩm từ ngành dầu cọ, trong đó có phụ phẩm dạng bùn được thải ra từ quá trình sản xuất dầu cọ thô, có tiềm năng được sử dụng trong sản xuất diesel sinh học và nhiên liệu hàng không. Quá trình này được xem sẽ giúp tạo ra chuỗi giá trị mới cho lĩnh vực hàng hóa của Malaysia. Phó Thủ tướng Malaysia cũng đánh giá diesel sinh học có thể trở thành động lực mới cho kinh tế nông thôn.

Thành phần của diesel sinh học B15 gồm 15% có nguồn gốc sinh học từ dầu cọ và 85% từ dầu mỏ, cao hơn mức B10 đang được Malaysia áp dụng hiện nay

Bộ trưởng Đồn điền và Hàng hóa Malaysia Noraini Ahmad cho biết lượng dầu cọ sử dụng cho chương trình B15 ước khoảng 0,8 triệu tấn mỗi năm, thấp hơn đáng kể so với lượng cung dư thừa trong nước khoảng 4 triệu tấn/năm. Do đó, việc triển khai B15 được đánh giá sẽ không ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu cọ của Malaysia, hiện đạt khoảng 16 triệu tấn/năm. Ngoài ra, hiện Malaysia có 19 nhà máy diesel sinh học được cấp phép, đủ khả năng hỗ trợ triển khai B15 cũng như các kế hoạch dài hạn nâng tỷ lệ pha trộn lên B20, B30 và có thể là B50, phù hợp với chương trình nghị sự xanh quốc gia.

Lộ trình nâng cấp hạ tầng và mục tiêu phát triển đến năm 2030

Việc nâng tỉ lệ pha trộn lên B15 chắc chắn sẽ tạo ra những lực đẩy mới cho thị trường nội địa. Để chuẩn bị cho sự gia tăng nhu cầu này, chính phủ Malaysia đang tích cực đặt những nền móng đầu tiên cho việc mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng sinh học trong tương lai. Một khoản ngân sách trị giá 40 triệu RM đã được phê duyệt chính thức để phục vụ cho giai đoạn đầu của dự án nâng cấp các cơ sở sản xuất tại bang Sarawak.

Chương trình Dầu diesel Sinh học Quốc gia của Malaysia có một bề dày phát triển khá dài, bắt đầu từ năm 2011 với việc giới thiệu tiêu chuẩn B5. Quốc gia này sau đó đã tăng dần tỷ lệ pha trộn lên B7 vào năm 2014, trước khi tiếp tục mở rộng lên các tiêu chuẩn B10 và B20 trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020. Với việc áp dụng B15, hàm lượng dầu diesel sinh học sẽ tăng lên đáng kể, trực tiếp thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu cọ tại thị trường trong nước.

Các dự báo từ chính phủ cho thấy lượng dầu cọ thô tiêu thụ hàng năm cho mục đích sản xuất năng lượng sinh học sẽ tăng từ 534 nghìn tấn theo chương trình B10 hiện tại lên mức 801 nghìn tấn theo chương trình B15. Nếu lộ trình B20 được triển khai rộng rãi trên toàn quốc trong tương lai, con số này có thể tiếp tục tăng lên mức xấp xỉ 1,068 triệu tấn mỗi năm.

Kế hoạch dài hạn của Malaysia không dừng lại ở đó. Quốc gia này đang hướng tới mục tiêu triển khai tiêu chuẩn dầu diesel sinh học B30 cho toàn bộ hệ thống giao thông vận tải đường bộ vào năm 2030. Tham vọng này hoàn toàn phù hợp với các định hướng lớn đã được vạch ra trong Chính sách Nông nghiệp Quốc gia, Chính sách Năng lượng Quốc gia và các mục tiêu phát triển carbon thấp rộng lớn hơn.

Các quan chức tin tưởng rằng sự mở rộng của lĩnh vực năng lượng sinh học sẽ mang lại lợi ích kép. Việc này sẽ củng cố sự độc lập về an ninh năng lượng quốc gia và tạo ra một lực cầu mạnh mẽ, ổn định hơn cho sản phẩm dầu cọ trong nước, từ đó mang lại nguồn thu nhập bền vững cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ và tất cả các bên liên quan trên toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp của đất nước.