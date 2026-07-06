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ClockThứ Hai, 06/07/2026 18:44

Triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

HNN.VN - Chiều 6/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 -2035 (giai đoạn I: 2026 - 2030).

Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 1) cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND tỉnh, thành phốĐổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả giám sát trong giai đoạn mớiTập trung ưu tiên cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núiBa Chương trình Mục tiêu Quốc gia tạo chuyển biến toàn diện vùng nông thônGiúp người dân an cư

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu TP. Huế

Hội nghị được kết nối đến các bộ, ngành và địa phương trên cả nước. Tại điểm cầu TP. Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện các sở, ngành tham dự.

Theo Bộ Tài chính, đến nay hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn triển khai các CTMTQG giai đoạn 2026 - 2030 cơ bản đã được ban hành đầy đủ, tạo hành lang pháp lý để các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện thống nhất. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan đã hoàn thành 100% nhiệm vụ theo tiến độ Chính phủ giao trong xây dựng cơ chế, chính sách đối với CTMTQG.

Đối với nguồn vốn kéo dài của các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 sang năm 2026, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh giải ngân, ưu tiên hoàn thành các dự án chuyển tiếp, các công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2026 và tác động trực tiếp đến đời sống người dân; đồng thời chủ động rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tại TP. Huế, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2021-2025, ba MTQG đã góp phần cải thiện đáng kể diện mạo nông thôn. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, chương trình OCOP, chuyển đổi số và du lịch nông thôn được mở rộng; công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm từ 4,93% cuối năm 2021 xuống còn 1,08% vào cuối năm 2025. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt trên 6%/năm, vượt gấp đôi mục tiêu đề ra; 1.890 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, hàng trăm công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, việc sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra những thách thức mới. Toàn bộ các xã đều phải rà soát, đánh giá lại theo bộ tiêu chí nông thôn mới và hiện chưa có xã nào được công nhận đạt chuẩn. Nhiều chỉ tiêu về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và cấp huyện đạt chuẩn chưa hoàn thành do thiếu nguồn lực đầu tư, khó khăn trong bố trí vốn đối ứng và những thay đổi về cơ chế, chính sách.

Trong thời gian tới, TP. Huế xác định tập trung hoàn thiện bộ máy chỉ đạo, sớm ban hành các cơ chế, chính sách và tiêu chí mới; ưu tiên bố trí nguồn lực cho các xã phấn đấu đạt chuẩn ngay trong năm 2026 gồm Quảng Điền, Khe Tre, Đan Điền và Nam Đông. 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai các CTMTQG thời gian qua. Nổi bật là những chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều hạn chế cần sớm khắc phục, như sự giao thoa, chồng chéo giữa một số nội dung của các chương trình; hệ thống văn bản hướng dẫn còn phức tạp; tiến độ phân bổ, giao vốn và giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn bất cập.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng tinh gọn, đồng bộ và thuận lợi trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giao vốn và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành chương trình.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền; tập trung bố trí, sử dụng nguồn lực đúng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên giải quyết những nhu cầu cấp thiết của người dân, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc triển khai các chương trình phải đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm nguồn lực được phân bổ đúng đối tượng, đúng mục tiêu, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Cùng với đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, huy động hiệu quả các nguồn lực và quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Lê Thọ
 Từ khóa:
chương trìnhmục tiêuquốc giagiảm nghèonông thôn mới
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