Tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm

Dự án đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn đang triển khai

Theo đó, để phục vụ công tác thi công dự án (DA) đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh đã có thông báo tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc này vào khung giờ ban đêm, bắt đầu từ ngày 10/7/2026.

Theo Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh, DA đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn đã chính thức khởi công và đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện triển khai đồng loạt nhiều hạng mục công trình trên toàn tuyến.

Quá trình thi công đòi hỏi phải tháo dỡ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, hộ lan tôn sóng, đồng thời thu hẹp mặt đường để mở rộng về hai bên tuyến. Do đó, điều kiện hạ tầng hiện tại không còn đảm bảo tiêu chuẩn khai thác an toàn của đường cao tốc. Đặc biệt, vào khung giờ từ 17 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, điều kiện tầm nhìn bị hạn chế, trong khi lưu lượng xe vắng khiến các phương tiện dễ lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho cả người đi đường lẫn lực lượng thi công.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị liên quan và toàn thể người dân về việc cấm tất cả các phương tiện (trừ các phương tiện phục vụ thi công DA) tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 10/7/2026, cho đến khi có thông báo mới. Phạm vi áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ Km0+00 đến Km102+200 và tất cả các nút giao trên tuyến.

Sẽ cấm tất cả các phương tiện (trừ các phương tiện phục vụ thi công) tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau

Trong khung giờ tạm dừng khai thác nêu trên, các phương tiện giao thông sẽ được điều tiết, phân luồng di chuyển sang các tuyến đường bộ hiện có khác theo đúng hồ sơ thiết kế phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh kính đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở các tài xế không đi vào cao tốc trong khung giờ cấm. Người tham gia giao thông cần chủ động nắm bắt thông tin, cập nhật lộ trình và lựa chọn tuyến đường di chuyển thay thế phù hợp để đảm bảo hành trình an toàn.