Thêm một quốc gia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Azerbaijan sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi tạo tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội

Ngày 30/6, Quốc hội Azerbaijan đã thông qua các sửa đổi đối với Bộ luật Vi phạm hành chính, cùng các luật về thông tin, tin học hóa và bảo vệ thông tin và luật về bảo vệ trẻ em khỏi thông tin có hại. Những sửa đổi này đã được thông qua sau ba lần xem xét tại Quốc hội.

Theo quy định mới, thanh thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi chỉ được phép tạo và sử dụng tài khoản mạng xã hội khi có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp. Người dùng mạng xã hội sẽ phải xác minh tuổi bằng thẻ ngân hàng (một khoản tiền nhỏ sẽ được trừ tạm thời và hoàn lại sau đó), địa chỉ email và số điện thoại.

Các nền tảng mạng xã hội có trách nhiệm xác minh thông tin người dùng. Trang tin Oxu.az của nước này cho biết các nhà cung cấp vẫn có thể sử dụng các giải pháp kỹ thuật khác để xác minh độ tuổi ngoài các biện pháp được quy định trong luật. Hiện Azerbaijan vẫn chưa hoàn tất danh sách các nền tảng mạng xã hội thuộc diện áp dụng quy định mới.

Ngoài ra, các nhà cung cấp nước ngoài sẽ phải mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Azerbaijan. Những nền tảng không đáp ứng tất cả các yêu cầu trong vòng 6 tháng kể từ khi bị đưa vào danh sách quản lý sẽ bị phạt tới 400.000 manat Azerbaijan (khoảng 235.000 USD). Nếu tiếp tục vi phạm, giới chức sẽ từng bước hạn chế khả năng truy cập vào các nền tảng này tại Azerbaijan.

Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Lệnh cấm có hiệu lực từ tháng 12/2025.

Theo thống kê của RBC, hiện có ít nhất 9 quốc gia đã áp dụng các quy định hạn chế ở những mức độ khác nhau đối với việc trẻ em sử dụng mạng xã hội. Ngoài ra, 13 quốc gia khác đang chuẩn bị hoặc cân nhắc triển khai các quy định tương tự.