Giúp người dân an cư

HNN - Sự chung tay của chính quyền, cộng đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Kim Trà an cư. Qua đó, tạo động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lồng ghép các chính sách để giảm nghèo hiệu quảKim Trà bứt phá trong giảm nghèo

Chính sách hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở được Kim Trà triển khai kịp thời, hiệu quả 

Bà Bùi Phan Hiếu Thuận ở tổ dân phố Thượng Khê là một trong những hộ nghèo của phường Kim Trà. Do không có điều kiện nên suốt thời gian dài, bà Thuận vẫn phải sống trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp, tường nứt nẻ, mái dột. Trước tình trạng đó, chính quyền phường Kim Trà đã hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa, giúp căn nhà bà Thuận kiên cố, an toàn hơn.

Gia đình ông Trần Lưu Lợi ở tổ dân phố Liễu Nam cũng trong diện hộ nghèo của phường  Kim Trà. Trước đây, gia đình ông Lợi sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Thấu hiểu khó khăn của gia đình ông, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 80 triệu đồng và cùng với sự giúp đỡ của người thân, gia đình ông Lợi đã có một ngôi nhà mới vững chãi, khang trang và quan trọng hơn là trở thành điểm tựa để gia đình yên tâm lao động sản xuất.

 Một trong những mái ấm của hộ nghèo được phường Kim Trà hỗ trợ kịp thời

Ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho biết, giai đoạn từ 2021 đến nay, chính quyền phường đã tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức và nhà hảo tâm triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Nguồn lực được huy động từ Quỹ “Vì người nghèo”, ngân sách của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các chương trình, dự án, nguồn xã hội hóa và nhất là từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến nay, phường đã hỗ trợ gần 80 trường hợp xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí khoảng 2,4 tỷ đồng, được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Hiện, địa phương đã tiến hành khảo sát 13 hộ khó khăn để tiếp tục đề xuất hỗ trợ trong giai đoạn tới”, ông Thịnh thông tin thêm.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ nhà ở, phường Kim Trà còn tập trung triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, xem đây là đòn bẩy quan trọng giúp người dân phát triển sinh kế và thoát nghèo bền vững.

Hiện toàn phường có 1.038 hộ đang vay vốn, với tổng dư nợ hơn 75 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã và đang được người dân sử dụng hiệu quả để mở rộng sản xuất, kinh doanh, đầu tư chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... Từ đó, nhiều mô hình sinh kế, như: nuôi cá lồng, trồng ngò gai, ổi VietGAP, trồng nha đam… do Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, mở hướng phát triển bền vững, giúp người dân ổn định cuộc sống và có cơ hội vươn lên làm giàu.

“Trong giai đoạn tới, Kim Trà tiếp tục rà soát kỹ các nhóm hộ khó khăn nhất; trong đó, ưu tiên những trường hợp người già neo đơn, hộ không còn sức lao động hay phụ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp xã hội, để có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời. Đồng thời, đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội để xây mới và sửa chữa nhà ở; triển khai các mô hình sinh kế bền vững để thực hiện thành công mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%”, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh cho biết.

MINH LÊ
