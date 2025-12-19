Giúp hội viên vượt khó

Tổ liên kết bánh gói Hương Cần luôn có đầu ra ổn định. Ảnh: HPN Kim Trà

Nông dân giúp nhau vượt khó

Dù phải chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên tai, dịch bệnh nhưng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân phường Kim Trà vẫn duy trì được sức lan tỏa và đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Từ đầu năm, Hội đã vận động 1.335 hội viên đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo động lực chuyển đổi tư duy canh tác, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất và giá trị sản phẩm. Nhiều hội viên chủ động tham gia mô hình liên kết sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác chăn nuôi, trồng rừng, cây ăn quả, rau màu an toàn… Qua đó, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập.

Các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tiếp tục được mở rộng. Trong năm, đã có 57 lượt cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, ứng dụng công nghệ; 76 hội viên học tập mô hình sản xuất theo hướng VietGAP; 1.645 hộ nông dân ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm… Việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ tiêu thụ nông sản đã trực tiếp giúp nhiều mặt hàng đặc trưng của địa phương như hành, kiệu, rau màu, cá lồng, ổi… có đầu ra ổn định; giúp nhiều hộ nông dân mạnh dạn cải tiến kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, giảm thiểu tổn thất do thiên tai, dịch bệnh.

Ông Nguyễn Hồng Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân phường Kim Trà cho hay, xác định nguồn vốn hỗ trợ sản xuất là giải pháp thiết thực đối với hộ nghèo, trong năm, Quỹ hỗ trợ nông dân đã cho 41 lượt hộ vay, với tổng nguồn vốn hơn 1,7 tỷ đồng để triển khai các dự án như nuôi bò sinh sản, nuôi cá lồng, trồng ổi VietGAP... Nguồn tín dụng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt với 1.038 hộ đang vay, tổng dư nợ trên 75 tỷ đồng. Việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả đã giúp cải thiện thu nhập, phát triển sản xuất và hình thành sinh kế bền vững.

Điểm tựa vững chắc

Nếu Hội Nông dân là lực lượng trụ cột trong sản xuất thì Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Kim Trà là điểm tựa vững chắc cả về tinh thần lẫn sinh kế của gần 4.600 hội viên tại 27 chi hội trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, Hội đã xây dựng kế hoạch giúp 6 hộ gia đình phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, đồng thời duy trì nhiều mô hình hỗ trợ như “Câu lạc bộ kết nối yêu thương”, “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Nuôi heo đất”. Riêng mô hình “Mẹ đỡ đầu” đến nay đã hỗ trợ 42 trẻ mồ côi…, qua đó huy động thêm nguồn lực xã hội hóa giúp phụ nữ vững tin, ổn định cuộc sống.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Hội LHPN phường Kim Trà đã triển khai sâu rộng Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Mỗi năm, có 2 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh và 6 hồ sơ khởi nghiệp được Hội gửi đề xuất hỗ trợ. Đáng chú ý, Hội LHPN phường cũng đã trở thành “cầu nối tín dụng” hiệu quả cho hội viên. Thông qua kênh ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng TMCP Liên Việt (nay là Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam), tổng dư nợ hiện đạt hơn 77 tỷ đồng với 1.359 thành viên vay vốn thuộc 32 tổ. Nhờ đó, đã giúp hàng trăm phụ nữ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, như mở cửa hàng nhỏ, chăn nuôi, sản xuất bánh, kinh doanh dịch vụ...

Với việc tiếp tục duy trì các mô hình sinh kế mang tính đặc trưng của địa phương, như: “Tổ liên kết bánh gói Hương Cần”, “Câu lạc bộ những người yêu thích chăn nuôi” và chương trình Livestream “Giới thiệu - kết nối tiêu thụ nông sản”, tham gia hội chợ, trưng bày sản phẩm tại các sự kiện văn hóa lớn, nhiều sản phẩm của phụ nữ Kim Trà có đầu ra ổn định, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường số, tăng thu nhập bền vững.

“Trong nhiệm kỳ, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo đã giúp 30 chị thoát nghèo, từng bước rút ngắn khoảng cách thu nhập giữa các nhóm phụ nữ, tạo sinh kế phù hợp theo điều kiện gia đình và địa bàn cư trú. Đây là con số mang ý nghĩa thực chất, thể hiện nỗ lực bền bỉ và sự gắn kết trách nhiệm giữa tổ chức hội với từng hội viên”, chị Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Trà chia sẻ.

Cũng theo chị Nguyễn Thị Thanh Vân, có chi hội đã vận động hội viên khá hỗ trợ hội viên khó khăn bằng vật tư sản xuất, có nơi hỗ trợ ngày công lao động, chia sẻ kỹ thuật, giới thiệu việc làm thời vụ…

Nhờ kết hợp giữa hỗ trợ tài chính, vốn tín dụng ưu đãi từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, mô hình sinh kế, khởi nghiệp, đào tạo nghề, tư vấn việc làm..., Hội LHPN phường Kim Trà đang từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ nghèo toàn diện và nâng cao vị thế trong gia đình, cộng đồng, góp phần tích cực vào mục tiêu chung hướng đến xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững.