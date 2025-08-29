  • Huế ngày nay Online
Ký kết đưa sản phẩm thanh trà Thủy Biều vào siêu thị

HNN.VN - Sáng 30/8, HTX Thủy Biều và Công ty TNHH Huế Specialty tổ chức lễ ký kết và bàn giao sản phẩm thanh trà Huế.

Sức mua thịt lợn giảm nhẹGiảm nhựa khi mua sắm tại siêu thịMở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP

 Ký kết và bàn giao sản phẩm thanh trà Huế

Theo đó, hơn 1 tấn thanh trà Thủy Biều đạt chuẩn VietGap, có truy suất nguồn gốc sẽ được đưa vào chuỗi siêu thị Kingfoodmart tại thành phố Hồ Chí Minh.

Việc sản phẩm thanh trà Thủy Biều có mặt tại siêu thị không chỉ giúp sản phẩm tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trong cả nước mà còn khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để thanh trà Thủy Biều xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa hiện đại, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời quảng bá đặc sản xứ Huế đến thị trường.

Ông Đặng Hữu Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân chia sẻ, lễ ký kết là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định giá trị đặc sản thanh trà Huế, mở rộng đầu ra ổn định cho sản phẩm thanh trà. Đồng thời, việc ký kết lần này cũng thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương của phường Thủy Xuân.

 Lãnh đạo phường kiểm tra truy xuất nguồn gốc sản phẩm thanh trà trước khi xuất hàng

Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân cũng bày bỏ mong muốn, các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng HTX Thủy Biều, người dân trong phát triển thị trường hàng hóa cho sản phẩm, đầu tư nâng cao chất lượng, mở rộng diện tích thanh trà đạt chuẩn VietGap, tạo vị trí thương hiệu trong lòng khách hàng.

Ngoài thanh trà, phường Thủy Xuân hiện đang có nhiều lợi thế trong phát triển các sản phẩm mang tính đặc trưng và có tiềm năng phát triển sản phẩm hàng hóa. Vì thế trong thời gian tới, phường Thủy Xuân mong muốn nhận được nhiều hơn sự đồng hành, hỗ trợ để các sản phẩm của Thủy Xuân có mặt ở các hệ thống phân phối lớn trong và ngoài thành phố.

Trên địa bàn phường Thủy Biều cũ (nay là phường Thủy Xuân) hiện có 300 hộ trồng thanh trà với diện tích 140 ha. Vào đầu năm 2025, với sự đồng hành của Sở Khoa học và Công nghệ, sản phẩm thanh trà được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Huế.

Hoàng Loan
