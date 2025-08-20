Chuỗi tiện ích đẳng cấp giúp Cora Tower cân bằng nhịp sống hiện đại và khao khát nghỉ dưỡng mỗi ngày

Hệ thống tiện ích “all in one” được “may đo” tỉ mỉ

“Tầng tiện ích” được quy hoạch tại tầng hai của mỗi tòa tháp căn hộ Cora Tower, nơi toàn bộ không gian được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ, phục vụ riêng cư dân.

Điểm nhấn đặc biệt đầu tiên chính là hồ bơi trong nhà thiết kế tràn viền mang đến cảm giác như đang đắm mình giữa một resort nghỉ dưỡng. Không gian mở, kết hợp cùng hệ kính lớn bao quanh giúp tối ưu tầm nhìn khoáng đạt hướng về cảnh sắc thiên nhiên trác tuyệt của Đà Nẵng và toàn cảnh đô thị hiện đại phía dưới.

Hệ tiện ích cao cấp được bố trí tại tầng 2 của mỗi tòa tháp. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Bên cạnh đó là phòng gym hiện đại, khu yoga, spa, jjimjilbang (찜질방) đạt chuẩn quốc tế – nơi những phút giây rèn luyện sức khỏe trở thành hành trình tận hưởng và tái tạo năng lượng. Từng chi tiết trong khối tiện ích được thiết kế tinh tế không chỉ phục vụ nhu cầu thể chất, mà còn chiều chuộng đời sống tinh thần của cư dân.

Cora Tower đón xu hướng sống linh hoạt khi tích hợp không gian làm việc chung (co-working), lounge và khu sinh hoạt cộng đồng. Trong bối cảnh xu hướng “work from home” ngày càng phổ biến, việc sở hữu không gian làm việc chuyên nghiệp ngay trong tòa nhà không chỉ tạo sự tiện nghi mà còn giúp cân bằng hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống.

Thiết kế khối đế cao 7m giúp tăng hiệu quả khai thác thương mại, mở rộng trải nghiệm cho cư dân. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Hiểu rõ nhu cầu của các gia đình trẻ, chủ đầu tư đã khéo léo bố trí khu vui chơi trẻ em, câu lạc bộ Kid Club, cùng sân chơi trong nhà – ngoài trời, mang đến môi trường phát triển an toàn và sáng tạo. Tại đây, cuộc sống gia đình trở nên trọn vẹn, nơi cha mẹ yên tâm làm việc, con cái được thỏa sức khám phá và lớn lên giữa cộng đồng văn minh, nhân văn. Chuỗi tiện ích nội khu còn được nối dài bằng khu café, nhà hàng ẩm thực,…và không gian cảnh quan xanh được chăm chút tỉ mỉ.

“Cora Tower không chỉ là nơi ở, dự án là một hệ sinh thái thu nhỏ, nơi cư dân được sống, làm việc, tận hưởng và kết nối trong cùng một không gian – đúng nghĩa phong cách sống “all-in-one” mà nhiều người đang tìm kiếm.”, đại diện Sun Property (thành viên của Sun Group) chia sẻ.

Hưởng trọn hệ sinh thái tổ hợp khu đô thị Nam Đà Nẵng

Nằm tại vị trí lõi trung tâm của Sun NeO City, Cora Tower giữ lợi thế “vàng” khi được bao quanh bởi mạng lưới hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện tới mọi khu vực trọng điểm của Đà Nẵng. Từ đây, cư dân chỉ mất 10-15 phút để đến các bãi biển Mỹ Khê, Non Nước, hay ghé qua Ngũ Hành Sơn,…những điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa của thành phố biển năng động. Và chỉ trong khoảng 30 phút di chuyển, một Hội An cổ kính đã hiện ra trước mắt, mở rộng thêm hành trình trải nghiệm.

Từ dự án, chỉ mất 10-15 phút để đến các điểm tham quan nổi tiếng. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Đặc biệt, chỉ cách dự án một cây cầu là đại công viên Hyde Park - không gian xanh quy mô 50 ha, được quy hoạch bài bản và chăm chút từng ngày. Nơi đây mở ra quần thể cảnh quan ngập tràn sắc xanh, hòa quyện cùng chuỗi tiện ích thể thao - giải trí đã hiện hữu như sân bóng, sân tennis, quảng trường trung tâm, khu vui chơi và lối dạo bộ ven sông Cổ Cò,…

Trong thời gian tới, Hyde Park sẽ được nâng cấp toàn diện, hình thành 6 công viên thành phần mang chủ đề riêng biệt, tạo nên chuỗi trải nghiệm giải trí - nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay giữa lòng đô thị. Nổi bật trong đó là Công viên Bến du thuyền sang trọng, Công viên Nghệ thuật tôn vinh cảm hứng sáng tạo, Công viên Phong cách sống dành cho những phút thư giãn giữa không gian xanh, Công viên Trẻ em đầy ắp tiếng cười, Công viên Ven hồ thơ mộng và Công viên Thể thao năng động.

Khu Nam Đà Nẵng cũng là một trong những khu vực được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng trong nhiều năm qua với hệ thống tiện ích giáo dục, y tế và cộng đồng hoàn chỉnh như khu đại học, sân vận động Hòa Xuân, Trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng, các khu thương mại - dịch vụ hiện đại…

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển không gian dịch vụ ven sông, tạo điểm nhấn cho đô thị du lịch. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Nhiều tiện ích, dịch vụ đang chờ đón cư dân Cora Tower tương lai. Khi dự án “Dòng sông Ánh sáng” với tổng vốn 400 tỷ đồng đang được thúc đẩy tích cực. Hình ảnh đôi bờ sông Hàn rực rỡ ánh đèn, phản chiếu lên mặt nước lung linh sẽ là biểu tượng mới cho “thành phố đáng sống”, đưa Đà Nẵng vươn tầm trở thành đô thị ven sông đẳng cấp khu vực.

Tất cả góp phần kiến tạo nên một môi trường sống năng động, tiện nghi, nơi cư dân được tận hưởng đầy đủ các giá trị của một đô thị trẻ đang bứt phá.

Lựa chọn hoàn hảo cho cư dân hiện đại

Trong nhịp sống hiện đại, nơi ranh giới giữa công việc và thư giãn ngày càng mờ nhạt, Cora Tower xuất hiện như một lời giải trọn vẹn cho nhu cầu sống đa chiều: làm việc, thư giãn, chăm sóc bản thân và vun vén cho gia đình – tất cả cùng hòa quyện trong một không gian sống duy nhất.

Cora Tower mở ra tầm nhìn rộng mở, kết nối thiên nhiên. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Với các gia đình, đó là tổ ấm bình yên nơi con cái được vui chơi và học hỏi trong môi trường an toàn, tiện nghi. Và với những ai khao khát tận hưởng cuộc sống, Cora Tower chính là nơi mỗi sáng thức dậy, bạn có thể hít thở không khí trong lành, bơi lội giữa không gian xanh, nhâm nhi cà phê bên hồ và cảm nhận mọi mỹ vị cuộc đời trong tầm tay.

Sở hữu chuỗi tiện ích nội khu tinh tế cùng vị trí kết nối tiện ích ngoại khu đắt giá, Cora Tower không chỉ là chốn an cư lý tưởng, mà còn là biểu tượng của phong cách sống toàn bích, nơi nhịp sống hiện đại hòa cùng hơi thở nghỉ dưỡng giữa lòng Đà Nẵng.