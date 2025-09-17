Mở rộng vùng trồng thanh trà theo tiêu chuẩn VietGAP

Thanh trà ra thị trường

Chất lượng được đầu tư

Thanh trà Thủy Biều từng được công nhận là một trong 50 đặc sản trái cây nổi tiếng của Việt Nam năm 2008. Từ đó đến nay, chất lượng, diện tích thanh trà Thủy Biều được quan tâm đầu tư từ chuẩn hóa quy trình trồng theo hướng VietGAP, truy xuất nguồn gốc đến chứng nhận chỉ giới địa lý.

Ông Đặng Xang ở đường Thân Văn Nhiếp, phường Thủy Xuân chia sẻ, gia đình đang trồng hơn 100 gốc thanh trà, cây lâu năm nhất trên 30 năm tuổi. Mấy năm gần đây, gia đình chuyển sang canh tác theo hướng VietGAP, vì thế chất lượng thanh trà khá cao. Theo đó, sản phẩm thanh trà VietGAP giá bán cũng cao hơn so với canh tác theo hướng thông thường, có thời điểm thanh trà bán ra với giá 40 - 45 ngàn đồng/kg, được khách ngoại thành rất ưa chuộng.

Việc xây dựng vùng trồng theo hướng VietGAP không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo nền tảng quan trọng trong việc đưa thanh trà Thủy Biều tham gia vào hệ thống phân phối lớn, ổn định thị trường và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông tin, toàn thành phố có khoảng 860ha thanh trà, trong đó khu vực Thủy Biều (cũ) có 140ha. Hiện nay, thành phố đã hỗ trợ phát triển 8,7ha thanh trà theo hướng VietGAP và được chứng nhận. Đây là nền tảng quan trọng trong xây dựng thương hiệu thanh trà. Cùng với xây dựng và duy trì mô hình trồng theo hướng VietGAP, các hộ dân cũng đang áp dụng quy trình sản xuất theo hướng bền vững, tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ và sử dụng các chế phẩm sinh học trong phòng trừ sâu bệnh. Người dân cũng làm quen với việc ghi chép các thông tin sản phẩm, qua đó dễ dàng truy xuất nguồn gốc thanh trà.

Ngoài ra, đầu năm 2025, với sự đồng hành của Sở Khoa học và Công nghệ, sản phẩm thanh trà cũng được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Huế. Từ đó, thương hiệu thanh trà Thủy Biều càng được định danh.

Nền tảng đưa sản phẩm vào siêu thị

Chất lượng, uy tín thương hiệu thanh trà đã có, song thị trường cho loại đặc sản này vẫn đang là bài toán khó của người dân cũng như HTX.

Bà Lê Thị Lan Dung, Giám đốc HTX Thủy Biều chia sẻ, sản phẩm thanh trà Thủy Biều chủ yếu tiêu thụ theo mùa vụ, phụ thuộc nhiều vào thương lái và các chợ truyền thống, chưa tạo được kênh phân phối ổn định, lâu dài. Việc thiếu liên kết chuỗi khiến thanh trà khó cạnh tranh với các loại trái cây khác trên thị trường. Vì vậy, việc từng bước đưa thanh trà vào hệ thống siêu thị được xem là hướng đi tất yếu để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu cho đặc sản địa phương này.

Bài toán này cơ bản được giải quyết khi mới đây hơn 1 tấn thanh trà Thủy Biều đạt chuẩn VietGAP, có truy suất nguồn gốc được đưa vào chuỗi Siêu thị Kingfoodmart tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Đặng Hữu Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân kỳ vọng, việc đưa sản phẩm thanh trà Thủy Biều vào hệ thống siêu thị sẽ là bước đi ban đầu đặt nền móng giúp thanh trà bước ra khỏi phạm vi chợ truyền thống, tiến gần đến chuẩn mực hàng hóa hiện đại. Việc tham gia vào hệ thống siêu thị với mạng lưới phân phối rộng, giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương, thậm chí mở hướng xuất khẩu, tạo nên cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên muốn làm được điều này, sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bao bì, nhãn mác… Vì thế, phường sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giám sát, chỉ đạo HTX Thủy Biều bám sát cùng người dân duy trì và mở rộng diện tích thanh trà VietGAP. Đồng thời, mong muốn nhận được sự phối hợp, đồng hành của các sở, ngành liên quan trong việc hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng, mở rộng vùng trồng đạt chuẩn VietGAP, thúc đẩy thị trường thanh trà một cách bền vững.