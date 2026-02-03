  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 06/02/2026 14:40

Vun đắp giá trị gia đình, nâng cao quyền năng kinh tế

HNN - Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em luôn được các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Huế xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đã gặt hái được nhiều kết quả.

Chú trọng tính hiệu quả, thiết thực, bền vững trong các phong trào phụ nữTầm soát ung thư vú miễn phí cho 200 phụ nữ"Dọn nhà 3 sạch" cùng hội viên phụ nữ

Nội dung này được triển khai gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các Đề án 939 về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", Đề án 938 về "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" được Chính phủ ban hành tại các Quyết định 939/QĐ - TTg và 938/QĐ-TTg, đều được ban hành ngày 30/6/2017. Qua đó, tạo nguồn lực hỗ trợ phụ nữ chăm lo đời sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ trước những thách thức của xã hội hiện đại.

Hội viên phụ nữ không chỉ phát triển kinh tế mà luôn quan tâm, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp 

Chăm lo tổ ấm và tạo thêm việc làm

Chị Nguyễn Thanh Nhi ở phường Mỹ Thượng làm nghề kinh doanh. Dù công việc bận rộn, nhưng chị luôn thu xếp thời gian để chăm lo gia đình. “Không những theo sát việc học các con, tôi luôn tranh thủ thời gian để có những bữa cơm ấm cúng, đầy đủ cho các thành viên trong tổ ấm. Tôi và chồng luôn giải quyết các mâu thuẫn bằng lời nói, không cho phép bạo lực xuất hiện với bất kỳ lý do nào. Bởi tôi biết, vợ chồng hòa thuận, gia đình an toàn, vui vẻ thì con cái mới phát triển tốt”, chị Nhi chia sẻ.

Trước đây, chị Lê Thị Yến ở phường Thanh Thủy chủ yếu làm ruộng, thời gian nông nhàn ai gọi gì làm nấy, nên thu nhập bấp bênh. Từ những buổi tập huấn, những kiến thức trong các buổi sinh hoạt chi hội, hội phụ nữ địa phương, chị Yến có thêm kinh nghiệm xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” và tìm kiếm cơ hội việc làm mới. “Nhờ các cấp hội hướng dẫn, động viên và kết nối, tôi nhận dọn nhà theo giờ. Công việc này giúp tôi có thêm thu nhập ổn định, song vẫn chủ động thời gian chăm lo cho gia đình”.

Trên cơ sở định hướng đó, mô hình dịch vụ “Dọn nhà 3 sạch” được nhiều hội viên phụ nữ hưởng ứng tích cực và triển khai với nguyên tắc: Sạch nhà - Sạch bếp - Sạch ngõ. Mô hình không chỉ góp phần tạo lập môi trường sống xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình mà còn đáp ứng nhu cầu thực tiễn về dịch vụ dọn dẹp, giúp việc gia đình đang gia tăng tại các đô thị.

Thông qua các lớp tập huấn do Hội LHPN thành phố tổ chức, hội viên phụ nữ được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, kỹ năng sử dụng hóa chất an toàn, từng bước biến những công việc chăm sóc gia đình vốn chưa được trả công xứng đáng thành nghề nghiệp có thu nhập, hình thành các tổ, nhóm dịch vụ, tạo sinh kế bền vững ngay tại địa bàn cư trú.

Đổi thay trong tư duy, lối sống

Thời gian qua, nhiều hoạt động thiết thực được các cơ sở hội tổ chức như giáo dục đạo đức, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho phụ nữ và trẻ em gái, kỹ năng phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn trong gia đình.

Hiện nay, toàn thành phố có 142 câu lạc bộ, đội phản ứng nhanh tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, góp phần tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi ngày càng được quan tâm; các nội dung về bình đẳng giới, quyền trẻ em, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội được lồng ghép hiệu quả, góp phần giảm đáng kể tình trạng bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục khẳng định tính đúng đắn và sức lan tỏa sâu rộng. Toàn thành phố hiện có 3.208 gia đình hội viên đạt tiêu chí, vượt 129% so với chỉ tiêu đề ra; 100% cơ sở hội đăng ký và thực hiện 691 công trình, phần việc, hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ phong trào, nhiều hội viên đã có những thay đổi tích cực trong tư duy, lối sống, ý thức giữ gìn môi trường sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là sự chủ động phối hợp của các cấp hội với các ngành chức năng, khai thác và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ hội viên, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được thí điểm và nhân rộng, trong đó có mô hình “5 có, 3 sạch” tại các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế cho biết: Các mô hình triển khai thời gian qua đã góp phần cụ thể hóa Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", gắn với nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Đây là hướng đi phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng thành phố Huế xanh, sạch, an toàn, văn minh.

Bài, ảnh: Thảo Vy
 Từ khóa:
gia đìnhnâng caoquyền năngkinh tế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trang cấp đồng bộ thiết bị, trang phục hoạt động công an cơ sở

Ngày 28/1, Phòng Hậu cần Công an TP. Huế tổ chức trang cấp 798 bộ thiết bị cho lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trang cấp đồng bộ thiết bị, trang phục hoạt động công an cơ sở
Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn

Sáng 28/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội và các đơn vị Quân đội gồm: Cục Tài chính, Binh đoàn 15, Nhà máy Z113 tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn
Vị Tết trong gian bếp gia đình với mứt, bánh handmade

Muốn tự tay chuẩn bị những món quà Tết chỉn chu, đồng thời muốn “khoe khéo” sự khéo léo của mình, nhiều bạn trẻ đã tự làm mứt, bánh chuẩn bị dịp Tết cho gia đình và tặng người thân, bạn bè hoặc bán với quy mô nhỏ.

Vị Tết trong gian bếp gia đình với mứt, bánh handmade
Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh

Ngày 26/1, tại Trường THCS Vinh Xuân, Đồn Biên phòng Vinh Xuân phối hợp với Công an xã Phú Vinh tổ chức tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top