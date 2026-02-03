Vun đắp giá trị gia đình, nâng cao quyền năng kinh tế

Nội dung này được triển khai gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các Đề án 939 về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", Đề án 938 về "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" được Chính phủ ban hành tại các Quyết định 939/QĐ - TTg và 938/QĐ-TTg, đều được ban hành ngày 30/6/2017. Qua đó, tạo nguồn lực hỗ trợ phụ nữ chăm lo đời sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ trước những thách thức của xã hội hiện đại.

Hội viên phụ nữ không chỉ phát triển kinh tế mà luôn quan tâm, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp

Chăm lo tổ ấm và tạo thêm việc làm

Chị Nguyễn Thanh Nhi ở phường Mỹ Thượng làm nghề kinh doanh. Dù công việc bận rộn, nhưng chị luôn thu xếp thời gian để chăm lo gia đình. “Không những theo sát việc học các con, tôi luôn tranh thủ thời gian để có những bữa cơm ấm cúng, đầy đủ cho các thành viên trong tổ ấm. Tôi và chồng luôn giải quyết các mâu thuẫn bằng lời nói, không cho phép bạo lực xuất hiện với bất kỳ lý do nào. Bởi tôi biết, vợ chồng hòa thuận, gia đình an toàn, vui vẻ thì con cái mới phát triển tốt”, chị Nhi chia sẻ.

Trước đây, chị Lê Thị Yến ở phường Thanh Thủy chủ yếu làm ruộng, thời gian nông nhàn ai gọi gì làm nấy, nên thu nhập bấp bênh. Từ những buổi tập huấn, những kiến thức trong các buổi sinh hoạt chi hội, hội phụ nữ địa phương, chị Yến có thêm kinh nghiệm xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” và tìm kiếm cơ hội việc làm mới. “Nhờ các cấp hội hướng dẫn, động viên và kết nối, tôi nhận dọn nhà theo giờ. Công việc này giúp tôi có thêm thu nhập ổn định, song vẫn chủ động thời gian chăm lo cho gia đình”.

Trên cơ sở định hướng đó, mô hình dịch vụ “Dọn nhà 3 sạch” được nhiều hội viên phụ nữ hưởng ứng tích cực và triển khai với nguyên tắc: Sạch nhà - Sạch bếp - Sạch ngõ. Mô hình không chỉ góp phần tạo lập môi trường sống xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình mà còn đáp ứng nhu cầu thực tiễn về dịch vụ dọn dẹp, giúp việc gia đình đang gia tăng tại các đô thị.

Thông qua các lớp tập huấn do Hội LHPN thành phố tổ chức, hội viên phụ nữ được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, kỹ năng sử dụng hóa chất an toàn, từng bước biến những công việc chăm sóc gia đình vốn chưa được trả công xứng đáng thành nghề nghiệp có thu nhập, hình thành các tổ, nhóm dịch vụ, tạo sinh kế bền vững ngay tại địa bàn cư trú.

Đổi thay trong tư duy, lối sống

Thời gian qua, nhiều hoạt động thiết thực được các cơ sở hội tổ chức như giáo dục đạo đức, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho phụ nữ và trẻ em gái, kỹ năng phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn trong gia đình.

Hiện nay, toàn thành phố có 142 câu lạc bộ, đội phản ứng nhanh tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, góp phần tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi ngày càng được quan tâm; các nội dung về bình đẳng giới, quyền trẻ em, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội được lồng ghép hiệu quả, góp phần giảm đáng kể tình trạng bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục khẳng định tính đúng đắn và sức lan tỏa sâu rộng. Toàn thành phố hiện có 3.208 gia đình hội viên đạt tiêu chí, vượt 129% so với chỉ tiêu đề ra; 100% cơ sở hội đăng ký và thực hiện 691 công trình, phần việc, hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ phong trào, nhiều hội viên đã có những thay đổi tích cực trong tư duy, lối sống, ý thức giữ gìn môi trường sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là sự chủ động phối hợp của các cấp hội với các ngành chức năng, khai thác và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ hội viên, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được thí điểm và nhân rộng, trong đó có mô hình “5 có, 3 sạch” tại các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế cho biết: Các mô hình triển khai thời gian qua đã góp phần cụ thể hóa Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", gắn với nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Đây là hướng đi phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng thành phố Huế xanh, sạch, an toàn, văn minh.