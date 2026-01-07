Ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026

Đội ngũ điều tra viên và giám sát viên tham gia điều tra

Tổng điều tra kinh tế là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê, thực hiện định kỳ 5 năm một lần. Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là cuộc tổng điều tra lần thứ 7, có quy mô lớn, phạm vi rộng, đối tượng điều tra đa dạng, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và các tổ chức kinh tế khác theo quy định trên phạm vi cả nước.

Kết quả của cuộc tổng điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phản ánh toàn diện thực trạng và cơ cấu của nền kinh tế; phục vụ biên soạn các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, đồng thời cung cấp cơ sở quan trọng phục vụ công tác hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả của tổng điều tra kinh tế năm 2026 sẽ là nguồn dữ liệu nền tảng, cung cấp thông tin đầy đủ, tin cậy, phục vụ trực tiếp công tác quản lý, điều hành và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong giai đoạn mới.

Ông Hoàng Văn Sỹ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, Trưởng Thống kê thành phố yêu cầu ban chỉ đạo các cấp và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, nhân lực và điều kiện làm việc để lực lượng điều tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của tổng điều tra.

Các phòng chuyên môn thuộc Thống kê thành phố và Thống kê cơ sở phát huy tốt vai trò nòng cốt trong hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi tiến độ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm chất lượng số liệu theo đúng phương án tổng điều tra. Đội ngũ tổ trưởng và điều tra viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện điều tra đúng quy trình, đúng đối tượng; sử dụng hiệu quả thiết bị điện tử trong ghi phiếu; chú trọng chất lượng từng phiếu điều tra, bảo đảm thông tin thu thập phản ánh trung thực, đầy đủ tình hình hoạt động của các cơ sở kinh tế.