Khảo sát tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 2 tuổi tại các xã khu vực III

HNN.VN - Ngày 28/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế tổng kết đợt điều tra, khảo sát tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 2 tuổi tại các xã khu vực III trên địa bàn. Hoạt động nhằm đánh giá thực trạng, xác định các nguyên nhân suy dinh dưỡng, làm cơ sở xây dựng và điều chỉnh các chương trình can thiệp, góp phần cải thiện sức khỏe và thể trạng trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đo chiều cao để đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch số 2087 ngày 15/12/2025 về triển khai Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Nội dung khảo sát gắn với mục tiêu chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; giảm tử vong bà mẹ, trẻ em, đồng thời nâng cao tầm vóc, thể lực cho người dân tộc thiểu số.

Đợt khảo sát diễn ra từ ngày 8 đến 28/1, tập trung thu thập thông tin liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng trẻ em như điều kiện kinh tế - xã hội, tập quán ăn uống, chăm sóc trẻ, vệ sinh môi trường và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, đoàn công tác tiến hành phỏng vấn, đánh giá năng lực chuyên môn và nhu cầu đào tạo, tập huấn của cán bộ y tế xã, y tế thôn bản.

Đối với trẻ em dưới 2 tuổi, các chỉ số nhân trắc học như cân nặng, chiều dài nằm, vòng cánh tay (MUAC) được đo đạc để xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhẹ cân, gầy còm và thừa cân (nếu có). Các bà mẹ có con nhỏ cũng được phỏng vấn nhằm đánh giá thực hành chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ và chế độ ăn bổ sung trong 1.000 ngày đầu đời.

Kết quả khảo sát nhằm cung cấp dữ liệu thực tiễn, làm căn cứ đề xuất các mô hình và giải pháp can thiệp dinh dưỡng phù hợp với từng địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ, trẻ em, giảm suy dinh dưỡng và cải thiện tầm vóc, thể lực trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.

NGỌC KHÁNH
