Thứ Tư, 14/01/2026

Tiếp nhận động vật rừng quý hiếm do người dân phường Kim Trà giao nộp

HNN.VN - Chiều 14/1, Thiếu tá Huỳnh Văn Quang - Trưởng Công an phường Kim Trà thông tin vừa tiếp nhận một cá thể động vật rừng quý hiếm do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

 Anh Lê Công Đại Hiếu (thứ 2, trái qua) giao nộp cá thể kỳ đà vân cho cơ quan chức năng. Ảnh: CA Kim Trà

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, trên đường đi làm về, anh Lê Công Đại Hiếu, trú tại tổ dân phố La Chữ Thượng bất ngờ phát hiện một cá thể kỳ đà. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, anh Hiếu đã chủ động thông báo, giao nộp cho cơ quan chức năng.

Theo Thiếu tá Huỳnh Văn Quang, cá thể động vật trên được cơ quan chuyên môn xác định là kỳ đà vân (Varanus nebulosus), nặng khoảng 3kg, dài khoảng 1m, thuộc Nhóm IB - nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Hiện, cá thể kỳ đà vân đã được Công an phường Kim Trà bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để chăm sóc và thả về tự nhiên.

HÀN ĐĂNG
Kim Trà với hành trình xây dựng đô thị vệ tinh

Sau khi hợp nhất (gồm các phường Hương Xuân, Hương Chữ và xã Hương Toàn thuộc TX. Hương Trà cũ), phường Kim Trà bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian, quy mô và vị thế hoàn toàn khác trước. Đây vừa là lợi thế nhưng cũng là thách thức trong hành trình xây dựng phường đô thị thông minh, xứng tầm là đô thị vệ tinh phía bắc của thành phố trực thuộc Trung ương.

Kim Trà với hành trình xây dựng đô thị vệ tinh
Kim Trà bứt phá trong giảm nghèo

Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, giai đoạn từ năm 2021 đến nay, nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế phát huy tác dụng giúp các hộ khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Qua đó, đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường Kim Trà giảm rõ rệt qua các năm.

Kim Trà bứt phá trong giảm nghèo
Sử dụng đá phong hóa đắp nền đường dự án đường ven sông Bồ

Liên quan đến việc đơn vị thi công dùng đất có lẫn đá phong hóa để đắp nền đường tại Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ven sông Bồ (dự án) đoạn qua địa phận 2 phường Hương Trà và Kim Trà, hiện các đơn vị chức năng đã tạm đình chỉ thi công, yêu cầu nhà thầu múc toàn bộ số đất lẫn đá phong hóa vận chuyển ra khỏi công trình trong ngày 14/12.

Sử dụng đá phong hóa đắp nền đường dự án đường ven sông Bồ

