Tiếp nhận động vật rừng quý hiếm do người dân phường Kim Trà giao nộp

Anh Lê Công Đại Hiếu (thứ 2, trái qua) giao nộp cá thể kỳ đà vân cho cơ quan chức năng. Ảnh: CA Kim Trà

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, trên đường đi làm về, anh Lê Công Đại Hiếu, trú tại tổ dân phố La Chữ Thượng bất ngờ phát hiện một cá thể kỳ đà. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, anh Hiếu đã chủ động thông báo, giao nộp cho cơ quan chức năng.

Theo Thiếu tá Huỳnh Văn Quang, cá thể động vật trên được cơ quan chuyên môn xác định là kỳ đà vân (Varanus nebulosus), nặng khoảng 3kg, dài khoảng 1m, thuộc Nhóm IB - nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hiện, cá thể kỳ đà vân đã được Công an phường Kim Trà bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để chăm sóc và thả về tự nhiên.