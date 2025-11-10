Thứ Sáu, 12/12/2025 14:50 (GMT+7)
Thả động vật rừng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp về Vườn Quốc gia Bạch Mã
HNN.VN - Chiều 12/12, Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị - UBND phường An Cựu phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm - Chi cục Kiểm lâm TP. Huế và Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Bạch Mã tiến hành thả lại động vật rừng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp về môi trường tự nhiên.
|
|Các đơn vị phối hợp để thả cá thể Tê tê Java quý hiếm về lại tự nhiên. Ảnh: Thanh Sơn
Trước đó, một người dân trú tại đường Phan Bội Châu tự nguyện đến giao nộp một cá thể Tê tê Java quý hiếm có tên khoa học (Manis javanica) thuộc nhóm IB. Cá thể Tê tê Java có trọng lượng 1,2kg, sức khỏe bình thường.
Qua xác minh nguồn gốc cá thể này, lực lượng chức năng khẳng định, là động vật rừng hoang dã sống trong môi trường tự nhiên bị lạc trên đường, không xác định được chủ sở hữu.
Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, các đơn vị chức năng đã phối hợp để tái thả cá thể Tê tê Java này về môi trường tự nhiên an toàn tại Vườn Quốc gia Bạch Mã vào chiều cùng ngày.
MINH KHUÊ