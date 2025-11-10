  • Huế ngày nay Online
Thả động vật rừng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp về Vườn Quốc gia Bạch Mã

HNN.VN - Chiều 12/12, Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị - UBND phường An Cựu phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm - Chi cục Kiểm lâm TP. Huế và Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Bạch Mã tiến hành thả lại động vật rừng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp về môi trường tự nhiên.

Tái thả về tự nhiên nhiều cá thể động vật quý hiếmNhiều cá thể động vật quý hiếm được thả về tự nhiên

Các đơn vị phối hợp để thả cá thể Tê tê Java quý hiếm về lại tự nhiên. Ảnh: Thanh Sơn

Trước đó, một người dân trú tại đường Phan Bội Châu tự nguyện đến giao nộp một cá thể Tê tê Java quý hiếm có tên khoa học (Manis javanica) thuộc nhóm IB. Cá thể Tê tê Java có trọng lượng 1,2kg, sức khỏe bình thường.

Qua xác minh nguồn gốc cá thể này, lực lượng chức năng khẳng định, là động vật rừng hoang dã sống trong môi trường tự nhiên bị lạc trên đường, không xác định được chủ sở hữu.

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, các đơn vị chức năng đã phối hợp để tái thả cá thể Tê tê Java này về môi trường tự nhiên an toàn tại Vườn Quốc gia Bạch Mã vào chiều cùng ngày.


MINH KHUÊ
An Cựu hiện thực hóa mục tiêu “phường không ma túy”

Với mục tiêu trở thành “phường không ma túy”, cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị phường An Cựu đã và đang vào cuộc mạnh mẽ với quyết tâm rút ngắn lộ trình, phấn đấu hoàn thành sớm hơn 3 năm, đưa An Cựu đạt mục tiêu này trong năm 2027, thay vì năm 2030.

An Cựu hiện thực hóa mục tiêu “phường không ma túy”
Tuyên dương người cứu nạn nhân đuối nước

Chiều 10/10, UBND phường Thanh Thủy tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất anh Ngô Văn Năm, trú tại Tổ dân phố Lang Xá Cồn vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Tuyên dương người cứu nạn nhân đuối nước
Chung sức, đồng lòng vì một An Cựu kiểu mẫu

Những ngày đầu tháng 9/2025, trên trục đường Trường Chinh, phường An Cựu, người dân dễ dàng nhận thấy những chiếc camera mới được gắn trên các trụ điện. Những camera này không đơn thuần là thiết bị giám sát thông thường, mà đây là hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - công cụ hiện đại được lựa chọn thí điểm để giám sát trật tự đô thị (TTĐT).

Chung sức, đồng lòng vì một An Cựu kiểu mẫu

