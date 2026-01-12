Kim Trà với hành trình xây dựng đô thị vệ tinh

Kim Trà đang hướng đến xây dựng phường đô thị thông minh, đô thị vệ tinh phía Bắc của TP. Huế. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Dư địa phát triển

Với vị trí giáp ranh đô thị trung tâm, nằm trên các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1, các tuyến tỉnh lộ và hành lang kết nối phía bắc TP. Huế, phường Kim Trà có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - du lịch và đô thị mới. Bên cạnh đó, văn hóa, di sản và làng nghề truyền thống cũng là những lợi thế của Kim Trà. Làng bún Vân Cù, nghề bánh gói Hương Cần, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa… là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế, dịch vụ gắn với các loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng…

Trên cơ sở những lợi thế này, trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 của Kim Trà đã đề ra một số chỉ tiêu khá cao so với mặt bằng chung, như: Không còn hộ nghèo có khả năng lao động; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm và tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đều ở mức 13 - 15%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 phấn đấu đạt 136,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; bảo hiểm y tế trên 99%; hạ tầng xã hội, môi trường, giáo dục đạt chuẩn cao…

“Kế hoạch phát triển của phường được xây dựng trong bối cảnh khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực chủ đạo của tăng trưởng. Thực tế cho thấy, chính quyền, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn đã và đang tiếp cận, ứng dụng công nghệ trên nhiều lĩnh vực. Đây là yếu tố thuận lợi để Kim Trà triển khai các mục tiêu trên, cũng như về chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trong giai đoạn tới”, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh - Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho biết.

Dù vậy, Kim Trà cũng đang đối mặt với không ít thách thức khi quy mô nền kinh tế còn nhỏ, nguồn lực đầu tư, nhân lực chất lượng cao phục vụ quản lý đô thị, chuyển đổi số còn hạn chế. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa nhanh cũng gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, môi trường, trật tự xây dựng và quản lý đất đai…

Cụm công nghiệp Hương Xuân - “Đầu kéo” tăng trưởng

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 của Kim Trà xác định 3 chương trình trọng điểm, gồm: Phát triển đô thị, trọng tâm là phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Ông Hồ Lê Hoàng Thịnh thông tin, Cụm công nghiệp Hương Xuân (CCNHX) có quy mô 58ha, dự kiến hoàn thiện đầu tư hạ tầng và đi vào hoạt động từ đầu năm 2027 với định hướng công nghiệp sạch - công nghệ cao - thân thiện môi trường. Bên cạnh nằm trong không gian phát triển mở rộng của phường Kim Trà, CCNHX còn kết nối thuận lợi với các trục giao thông liên vùng, Quốc lộ 1 và hệ thống hạ tầng đô thị đang được đầu tư đồng bộ. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm chi phí logistics, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư thứ cấp.

“Chúng tôi xác định rõ sẽ ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ điện tử, công nghệ thông tin, dệt may, da giày, cùng các ngành công nghiệp phụ trợ có tính liên kết cao. Điều này đáp ứng mục tiêu phù hợp với quy mô cụm công nghiệp, yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm, hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao giá trị gia tăng. Ngoài ra, việc phát triển CCNHX sẽ gắn với các mục tiêu: Tạo việc làm mới cho 400 - 500 lao động/năm, nâng cao thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực địa phương cũng như hướng đến chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp - dịch vụ, phù hợp tiến trình đô thị hóa”, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh cho biết thêm.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 của Kim Trà, CCNHX được kỳ vọng đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng thu ngân sách bình quân 13 - 15%/năm; là một trong những yếu tố quan trọng để hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ, tạo động lực để đầu tư hạ tầng giao thông, nhà ở, dịch vụ hậu cần và thương mại trên địa bàn phường. Nếu triển khai đúng tiến độ, hiệu quả sẽ tạo nền tảng vững chắc trong việc xây dựng Kim Trà trở thành đô thị vệ tinh thông minh, phát triển bền vững phía bắc TP. Huế.